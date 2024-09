En otras protestas que trabajadores han realizado en la sede del Consejo de la Judicatura Federal, en avenida Insurgentes, o en el edificio del PJF de avenida Revolución, dejan dos carriles abiertos para la circulación vehicular, aunque en esta ocasión no fue así. Debido al caos vial, los conductores circularon por calles alternas, mientras que el Metrobús desvió su recorrido original de Pantitlán a Velódromo y viceversa sin realizar la única parada intermedia en la estación del Metro Puebla.

Antes de las 10 de la noche, menos de 100 personas seguían protestando. Mientras que en la Cámara de Diputados ya no había manifestantes.

Esto ocasionó que la gente, entre ellas personas de la tercera edad, caminaran en la noche por las solitarias y oscuras calles. Incluso una persona cayó en una coladera destapada sobre Río de la Piedad esquina con calle 35, muy cerca de donde en noviembre de 2022 dos mujeres perdieron la vida al caer a una coladera que no tenía tapa a unos metros de la estación del Metro Velódromo.

Mientras los manifestantes gritaban ¡el Poder Judicial no va a caer, no va a caer! ¡Gobierno, entiende, la justicia no se vende! , varios conductores y motociclistas molestos que pasaban por la zona les mentaban la madre con el claxon.

Por su parte, el Colegio de Secretarias y Secretarios de la Suprema Corte de Justicia señalaron que hoy acudirán a la Magdalena Mixhuca para cerrar de nuevo las arterias.