Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de septiembre de 2024, p. 6

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los paristas del Poder Judicial defienden sus privilegios .

En la conferencia matutina de ayer expresó su desacuerdo con la huelga en el sector judicial, aunque destacó que están en su derecho tanto quienes participan en el paro de labores como los que ayer bloquearon los accesos a la Cámara de Diputados para evitar que se discuta el dictamen de reforma a ese poder.

Al comentarle que el personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió sumarse al paro de actividades –iniciado por trabajadores del Poder Judicial el 19 de agosto y al que posteriormente se adhirieron jueces–, el mandatario respondió: pues sí, están en su derecho. Pues imagínense, tienen que defender sus privilegios .

–Cerraron los accesos a la Cámara de Diputados –se le planteó.

–Sí, también están en su derecho.

Lamentó que aun cuando no hay actividad en el sector judicial, los jueces siguen determinando los llamados sabadazos, por lo que insistió en la necesidad de reformar ese poder.

“Cuando dijeron que iban a ir a huelga, hasta me alegré, porque dije: ya no habrá sabadazos, no van a sacar delincuentes de la cárcel, no van a seguir protegiendo a maleantes del crimen organizado o a ladrones de cuello blanco. Pues no.”

Y ejemplificó con dos casos que previamente había presentado el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio.