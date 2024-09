Los trabajadores ya no continuaron el diálogo, a pesar de que los asistentes de los diputados les gritaban ¡ya se les acabaron sus privilegios!

Si me grabas, te demando

Ante el tono que la protesta y la molestia de los diputados, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, pidió a sus compañeros no intentar un ingreso por la fuerza y advirtió que, a pesar del bloqueo, ¡la reforma va!

Insistió: no queremos provocar un enfrentamiento. Somos pacifistas. Vamos a tomar una decisión más tarde, les pido que estén atentos, que no provoquen ni intenten entrar por la intempestiva fuerza. No lo necesitamos ni tampoco vamos a solicitar que la policía nos abra espacios .

Ante la imposibilidad de entrar al recinto, diputados de Morena y sus aliados comenzaron a concentrarse en un Sanborns para desayunar. Ahí, mientras tomaba imágenes de los legisladores, el fotógrafo de La Jornada, Luis Castillo, fue amenazado por el ex futbolista y diputado Cuauhtémoc Blanco: Si me grabas, te demando .

A las 10:30 horas, Monreal comunicó que se había decidido elegir como sede alterna la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca, donde el pueblo va y no en instituciones privadas o lugares de lujo o confort .

Al enterarse de la decisión, Patricia Aguayo, vocera del comité central del Movimiento de Trabajadores Justicia Libre de San Lázaro, dijo en un video: Por nosotros se pueden ir a sesionar al infierno, pero no van a sesionar aquí en la Cámara de Diputados ni hoy ni mañana .

Hasta el deportivo se acercaron estudiantes de derecho, que entregaron sus peticiones al vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, y se aprobó una comisión que dialogara con ellos y los trabajadores, pero ya durante la discusión del dictamen.