L

a Agencia de seguridad israelí Shin Bet/Shabak forma parte de la Comunidad de Espionaje, junto al Mossad (espionaje en el exterior) y Aman (espionaje militar).

Shin Bet/Shabak depende directamente del primer ministro en turno y comporta tres alas operativas: el departamento árabe (sic); el departamento de extranjeros, y el departamento de protección a funcionarios (https://bbc.in/4gbRnNY).

Un reporte aparecido en el portal Ynet News, retomado en su conjunto por la prensa israelí (https://bit.ly/3MPyUtv), delata que Ronen Bar (RB), mandamás de Shin Bet/Shabak, advirtió al premier Netanyahu 10 semanas (¡mega-sic!) antes del ataque del icónico 7 de octubre de Hamas.

La oficina de Netanyahu, cual su costumbre, se defendió alegando que la advertencia no fue sobre la guerra en Gaza y que, según la hermenéutica de The Times of Israel (muy cercano a Netanyahu), se refería a una guerra con Hezbolá en Líbano o una “tercera Intifada (https://bit.ly/3Xti8WY)” en Cisjordania.

Aluf Benn, del rotativo Haaretz, anti-Netanyahu, aduce que existe una persona que tiene el panorama completo de lo que Netanyahu supo antes del 7 de octubre (https://bit.ly/4cVHDom) y reporta que el líder de la oposición Yair Lapid señaló que el principal testigo sobre el fracaso del 7 de octubre es el mayor general Avi Gil (AG), secretario militar de Netanyahu antes de la guerra y en sus estadios iniciales .

El general AG no formaba parte del círculo íntimo de Netanyahu, por lo que solicitó su retiro anticipado, confesando después que había reportado al fiscal general, Gali Baharav-Miara, los intentos de los asociados (sic) de Netanyahu para falsificar la documentación de la toma de decisiones al inicio de la guerra .

En este delicado asunto de las advertencias del Shin Bet/Shabak y del mayor general AG, el escurridizo Netanyahu metió a su familia a defenderlo: su esposa Sara –quien afirmó que su cónyuge no sabía nada al respecto– y hasta su hijo Yair, cómodamente instalado en Miami, quien atacó al establishment militar: Si no existió traición (¡mega-sic!), ¿por qué tienen miedo de una investigación? (https://bit.ly/4g7fCNs).

Yair ha declarado una guerra de memes a George Soros (GS), proponente del nuevo orden unipolar globalista (https://bit.ly/4bJk8Pr).