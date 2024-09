Es indiscutible la necesidad de terminar con esos males, con el nepotismo, con los privilegios y la vida de primer mundo de que gozan los de arriba, pero es necesario que desde el gobierno se tome en cuenta que entre los que se oponen hay intereses legítimos e ilegítimos, que no son igual las grandes calificadoras, los bancos, las organizaciones empresariales –a quienes por cierto les ha ido muy bien con la llamada 4T– que los trabajadores que por años han ido ganando experiencia para de­sempeñar un trabajo muy especializado como es el de la impartición de justicia.

Cualquier parecido con el siglo XIX no es mera casualidad, es una aspiración de la reacción del siglo XXI lograr el supremo poder conservador , el mismo que pretendían los Miramón y Mejía del siglo XIX, quienes, al ser derrotados en 1860 por los liberales encabezados por Juárez, decidieron traicionar a su patria y buscar apoyo en el extranjero: acudieron a Napoleón III y a Maximiliano, provocando la invasión del imperio francés para someter al pueblo mexicano. El final de ese episodio fue en el Cerro de las Campanas, con la derrota del imperio francés y los conservadores.

or primera vez leemos en La Jornada un artículo claro y directo sobre el daño que hace la ganadería en el mundo. Bravo por Ilán Semo, que nos ilustra sobre un tema silenciado. Ojalá que se continúe con el aspecto ético y la consideración moral hacia la vida de todos los animales. Acabemos con la explotación animal.

El voto popular no es el que hace honesta a la persona ni termina con la corrupción, para muestra están muchos legisladores, gobernadores y Salinas, Peña Nieto y más; honestidad y experiencia son valores personales y no dependen de cómo se llega al cargo.

El voto popular es ideal para la elección en lo político, donde se ejerce el dinero del pueblo y para la toma de las grandes decisiones. Por eso pensamos que hay temas que deben preguntarse al pueblo, como si es necesaria una reforma fiscal progresiva; que si los multimillonarios deben pagar un impuesto extra; que si están de acuerdo en que continúen las ganancias históricas de los banqueros; o en la gran concentración de la riqueza que hoy prevalece en México; o si es justo que el pueblo siga pagando el Fobaproa, que es deuda de los banqueros, y que este año paguemos más de un billón 200 mil millones de pesos por intereses de la deuda pública. En fin, espero que estos sean temas de las próximas votaciones en el gobierno entrante.

Sí a la reforma judicial como está planteada, pero con respeto a los derechos de los trabajadores y a la carrera judicial y la conformación de un órgano colegiado que supervise cualquier examen de oposición y ascenso.

Página de facturación de Capufe no funciona debidamente, acusa

Expreso a través de este espacio mi preocupación e incluso malestar ante el hecho de que la página de facturación de Caminos y Puentes Federales no está funcionando debidamente.

Ya lleva más de un mes en que no es posible ingresar los datos relativos a régimen fiscal, ya que el menú correspondiente no despliega todas las opciones, sino sólo algunas.

Inicialmente, pensé que era un problema de mi computadora, pero no; al intentar en otra, el resultado fue el mismo. Me extraña entonces que Capufe no arregle este problema que perjudica a quienes, habiendo pagado casetas de cobro, queremos presentar las facturas respectivas a la hora de declarar impuestos.

