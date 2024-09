Los cabilderos no ocultan su misión. Basado en lo que sabemos de sus posiciones en el pasado, los proyectos de ley que ha impulsado y sus declaraciones en las que había adoptado una postura bastante agresiva contra la industria de energía, contra la industria de petroleo y gas , explicó Anne Bradbury, directora del Consejo Estadunidense de Exploración y Producción, en entrevista con el Financial Times la semana pasada, el objetivo es cabildear a Harris para anular medidas implementadas por el presidente Joe Biden, congelando la perforación petrolera y la construcción de más plantas de gas natural líquido.

Harris argumenta que en la disputa sobre éste y otros temas en la contienda contra Trump –quien ha repetido que el cambio climático es una farsa – para los ambientalistas no hay duda sobre por quién votar y, de hecho, algunas de las organizaciones ambientalistas más grandes han anunciado que destinarán decenas de millones de dólares en apoyo a su campaña.

Sin embargo, el cabildeo más grande en torno a Harris es el impulsado por el gran empresariado y los ultrarricos buscando convencer a Harris de abandonar algunas de las propuestas que su jefe, el presidente Biden, ha promovido sobre todo las medidas para incrementar los impuestos a ellos. Trump promulgó, cuando era presidente, junto con el Congreso controlado por republicanos, una serie de recortes masivos de impuestos a los ricos que caducarán en 2025; el ex presidente ha prometido renovarlos si es electo, a pesar de que eso incrementaría el déficit federal por casi 5 billones.

Harris argumenta que en lugar de renovar esos recortes, propondrá incrementar los impuestos a empresas e individuos ricos y no elevar los impuestos a las familias con ingresos anuales menores a 400 mil dólares. La propuesta de la demócrata es blanco de un esfuerzo de intenso cabildeo de líderes empresariales durante este ciclo electoral.

Aunque en público la campaña de Harris asegura que ella está comprometida con su propuesta, en privado algunos de los donantes millonarios manifiestan su optimismo de que modificará su posición. En mis interacciones con ellos (veo) que la clave es que ella se enfocará en sus valores, pero no es una ideóloga en programas particulares , comentó el multimillonario Mark Cuban en entrevista con el New York Times. Según lo que me dicen, todo está sobre la mesa, aún no se ha decidido sobre nada , algo en lo que otros ricos coinciden.

Además, su giro sobre temas como el fracking ofrece esperanza a los empresarios. Hay optimismo de que no es posible que (su propuesta fiscal) sea real , declaró Anthony Levie, ejecutivo en jefe de la empresa cibernética Box, en entrevista con el Times.

Aunque mucho de lo que se cubre en los medios es sobre la extensa relación entre multimillonarios como Elon Musk y otros inversionistas especulativos, y Trump a veces oculta la realidad de que Harris también viene del norte de California, centro neurálgico del capitalismo especulativo y de alta tecnología. De hecho, la campaña de Harris acaba de inaugurar una nueva agrupación llamada capitalistas de riesgo por Harris .

