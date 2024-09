Jorge Caballero

Miércoles 4 de septiembre de 2024, p. 9

La cantante Eugenia León dio a conocer la versión que hizo de Macondo, tema con varias aristas compuesto en 1969 por el peruano Daniel Camino. En 1972 la grabó Óscar Chávez, quien la hizo famosa en todo el continente, y después, a principios de este siglo, el regiomontano Celso Piña la volvió a convertir en un éxito , mencionó en entrevista con La Jornada.

Macondo es el primer sencillo tropical en la carrera de Eugenia León: “Es una cumbia norteña. Un tema inspirado en la novela Cien años de soledad ,de Gabriel García Márquez, y que sirve de tributo a Gabo a 10 años de su muerte, a Óscar Chavez, que fue mi maestro y mi cuate, y al propio Celso Piña”.

En la charla, Eugenia León recordó que desde la primera vez que escuchó la canción en su juventud le gustó en voz de Óscar, en los años 70: “Cuando era estudiante en el CCH Naucalpan y, posteriormente, las circunstancias me llevaron a la lectura de Cien años de soledad y otras novelas del boom latinoamericano de aquellos años. La novela me marcó y la canción, que no tiene la intención de poner a leer a la gente, es un homenaje y tiene una hechura muy particular, porque no importa si el escucha conoce el libro, la canción es un encanto. Es autosuficiente, es una melodía extraída de la novela de un Premio Nobel que puede bailarse y corearse desde cualquier sitio, por la alegría, energía y el ritmo de la música”.