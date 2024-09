La mortalidad es algo en lo que pienso y lo he hecho intensamente desde que tenía 13 años en mi habitación, básicamente un armario de ropa blanca en casa de mis padres. Probablemente, en la mayoría de las canciones que he escrito a lo largo de los años, es el tema principal. Pero cuando llegas a mi edad, hay que ser realista y decir que la inmortalidad ya no es una opción , dice. Para que quede claro, él está, por así decirlo, de muy buen humor, en plena forma y muy vivo, aunque ambos teman la sombra de la muerte.

La pareja está anclada en la vida familiar: perros, ponis, largos paseos, sus hijos y nietos. Es evidente que se adoran. Se pelean y discuten de forma juguetona. Terminan las frases del otro. Bueno, sobre todo ella. Rara vez dejan de mirarse a los ojos. Esa intimidad se despliega en las letras, desde discretos cameos de ellos en la cama hasta temores desamparados sobre el planeta. Pero aunque la muerte les obsesiona, en persona son ligeros, simpáticos, curiosos y con los pies en la tierra. La risa y la ligereza los definen más que un semblante serio.

Samson lanzó una granada cuando tuiteó el año pasado sobre el antiguo líder de la banda, Roger Waters, que abandonó Pink Floyd en 1985. Acusó a Waters de ser antisemita hasta la médula , en una disputa en línea sobre Israel. También afirmó que era un apologista de Putin , después de que Waters sugiriera en una entrevista que la invasión rusa a Ucrania era probablemente la invasión más provocada de la historia .

En respuesta, Waters dijo que era consciente de los comentarios incendiarios y tremendamente inexactos que Polly Samson había hecho sobre él en Twitter y que refutaba por completo .

Se reavivó así la guerra de cuatro décadas entre los Floyd, centrada en los intentos de Waters de disolver la banda tras su marcha.

Pregunto si habrá alguna vez una reunión; la respuesta de Gilmour es un inequívoco no , si implica a Waters. En cuanto a que algo anime a Gilmour a un encuentro parcial con el baterista Nick Mason, no está totalmente descartado. Pero hoy está centrado en su propio álbum. Nunca me he divertido tanto .

Mientras planean una pequeña gira mundial por lugares selectos, estarán en la carretera antes de volver a su hermética vida en común. Pero puede que Luck and Strange les haya desbloqueado y liberado. Nos ha encantado este álbum y estamos planeando el siguiente . Nada de nueve años de espera. Ninguna novela cercenada por covid. Pregunta final: ahora que celebran 30 años juntos, ¿qué cambiarían el uno del otro? Al unísono y sin ensayar: Nada .

© The Independent

Traducción: Jesús Abraham Hernández