Me sentí bloqueado : Gabriel

Creo que ese cuarto lugar estaba destinado para mí, el fin de semana puedo colgarme otra medalla más. El balance es más que positivo hasta el momento; eso me da más confianza para poder afrontar las siguientes pruebas.

Bajé mi tiempo y logré una nueva marca. Estoy contento, aunque no fue el resultado que quería , expresó a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

En una jornada en la que México no subió al podio, el seleccionado culminó en el cuarto sitio en la prueba de los 200 metros libres S4, en la que impuso récord para América de 2:55.20 minutos.

Empecé muy bien; siempre compito de menos a más, pero en el segundo lanzamiento tuve un tropiezo porque me sentí bloqueado y frustrado ante un estadio lleno. Fue ahí donde perdí la posibilidad de una medalla , explicó.

El originario de Acayucan, Veracruz, de 26 años, cumplió de esta manera con su tercera cita en Juegos Paralímpicos.

Venía por una presea, trabajé para ello y me esforcé demasiado, pero no se dio. La competencia es otra cosa, no es un entrenamiento, y ahora a lo que viene , reconoció el subcampeón de los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023.

En otros resultados, el velocista José Chessani concluyó en la sexta posición en la final directa de 400 metros planos, categoría T38, luego de cronometrar 51.41 segundos.

El mexicano de 25 años y medallista de bronce en el Campeonato Mundial 2024 se hizo acreedor de un diploma olímpico en su segunda cita en este tipo de competencias, tras su paso por Tokio 2020, donde conquistó la medalla de oro.

Ignacio Treviño, de paraecuestre, compitió en el Palacio de Versalles en la prueba individual grado 3, donde se ubicó en el sitio 13, con puntuación de 61.267.

En la competencia estuvo presente la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara.