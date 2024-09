En mi trabajo, como es el muro, casi no hay profundidad de campo, lo que a veces se da por el juego de luces y sombras. Mis imágenes son más bien de luces directas, en el momento que la luz toma a la pared fuertemente. Si al muro le toca el sol en la mañana, trabajo entre las 10 y una de la tarde. Pero también puede ser entre las 3 y 5 de la tarde. Depende de la dirección del Sol . Sus composiciones tienden a ser abstractas.

A lo largo del tiempo, el tema principal del expositor han sido las manifestaciones sociales y políticas; sin embargo, no retoma la consigna, sino la censura, lo que se cubre , que, a su vez, forma capas sobrepuestas de pintura. Si sus fotos a primera vista parecen pinturas es porque “eso es lo que existe en el muro. Es como lo abstraigo.

▲ Lo que el viento a Juárez (1996), inyección de tinta cobre algodón Photo Rag 310 gramos a partir de diapositiva 35 mm, de Alejandro Echeverría. Foto cortesía del artista

Imprime sus imágenes sobre un papel de algodón de 310 gramos. Comenta que anteriormente uno imprimía mucho en papel fotográfico glossy, que tenía mucho brillo; sin embargo, con la aparición de papeles de algodón ya no hay brillo. Tampoco es mate, porque los colores son vivos. La falta de brillo contribuye a que sus fotografías parezcan pinturas.

La mayoría de las personas son indiferentes a estos muros. Mucha de la gente que ha visto mi trabajo, ya sea de visita en Oaxaca o que vive aquí, no ha visto la ciudad a partir de lo que yo veo. Les cambia la visión completamente porque de repente ya ponen atención a cosas que suceden allí .

A través del visor de su cámara, Echeverría abstrae lo que desea incluir en la fotografía, aunque siempre con esa mirada precisa sobre lo que quiero expresar, que es una manifestación artística por medio de la imagen. Un lenguaje que he generado en estos 30 años, en el que me he permitido ser parte de un movimiento artístico fuerte. Mis principios estuvieron más ligados hacia los pintores que a los fotógrafos .

La pieza más antigua de la muestra, Lo que el viento a Juárez (1996), es la única que no estaba en un muro, sino en un eucalipto: En ese árbol estaba este residuo de cartel de Benito Juárez, el que arranqué para tomar la foto más a mi nivel . De acuerdo con Echeverría, la corteza del árbol con la imagen del Benemérito llegó a manos de Francisco Toledo, quien incluso lo exhibió como pieza del mes en el Museo de Arte Moderno a finales de los años 90 .

La exposición Muros, del fotógrafo Alejandro Echeverría, permanecerá hasta el 7 de septiembre en la galería Almanaque (Colima 101, colonia Roma, CDMX).