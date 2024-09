The Sunset Limited es una de las dos únicas dramaturgias de Cormac McCarthy. Según Luis Ángel Gómez (Ecatepec, 1993), el productor y traductor Gerardo Capetillo fue el artífice de este proyecto porque se encargó de realizar todas las gestiones.

“Otra de las peculiaridades del también guionista es la crudeza con la que describe escenarios y acciones, pues éstas resultan tanto atractivas como desesperantes para el lector. Cormac nos revela la violencia sin romantizarla ni temerle; es un signo particular de su trabajo.

Con dirección de Luis Ángel Gómez y actuación de Rodolfo Guerrero y Rodrigo Vázquez, se trata de una singular adaptación del drama The Sunset Limited (2006), escrito por el novelista y dramaturgo estadunidense Cormac McCarthy (1933-2023).

“El primer paso fue adaptar la metáfora del título original (The Sunset Limited) que es un juego de lenguaje mucho más evidente para el espectador estadunidense; recordemos que gran parte de la obra de McCarthy indaga en tópicos de la cultura de su país.

“En nuestra elección del título El último tren mantenemos el juego poético de nuestro autor, quien plantea que todos somos pasajeros en esta vida, y dentro del amplio grupo de personas que integran el mundo, también hay pasajeros terminales que deciden deliberadamente tomar un viaje al encuentro con la muerte.”

Un profesor nihilista (Blanco) y un ex presidiario creyente (Negro) empiezan a combatir luego de que este último impide que el primero se suicide arrojándose al paso del Metro. Negro lleva a su casa a Blanco e intenta convencerlo de que la vida tiene un propósito.

Bryan Guerrero se encarga del diseño de la escenografía e iluminación; Eduardo Villareal, del aspecto sonoro.

Para Luis Ángel Gómez, los protagonistas “son sumamente desafiantes, pues demandan un intenso manejo emocional, intelectual y rítmico.

“Planteamos un duelo de visiones entre la desolación y la esperanza. Nos interesó ponernos en medio y no privilegiar una sobre otra. No hay una verdad absoluta y no hay un sentido universal de la vida ni de la muerte. Ninguna es completamente ganadora o perdedora.

Esperamos que los asistentes se mantengan en esa escala de grises entre Blanco y Negro. Al final la reflexión más trascendental es la que se lleva cada espectador a sus hogares , concluyó el director teatral.

Las funciones de El último tren serán los jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19 y domingos a las 18 horas en el teatro El Milagro (Milán 24, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc). La entrada cuesta 300 pesos, con descuentos de 50 por ciento a estudiantes, maestros y adultos mayores con credencial del Inapam. La temporada concluirá el 8 de septiembre.