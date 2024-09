Alondra Flores Soto

Miércoles 4 de septiembre de 2024

Alberto González Medrano expresa sus impresiones por los temblores de 2017 en el poemario El pie bajo su escombro.

Cualquiera que viva en México entenderá de lo que hablo, la sensación de temor y vacío, la indefensión que se tiene cuando se escucha una alerta que nos deja en la orfandad frente a la naturaleza , dice el autor.

En las páginas se hace un recuento sobre el día que, a las 13 horas con 14 minutos, se produjo el temblor de magnitud 7.1 en la capital del país y con el verso Oye nacer el trueno del derrumbe , de José Gorostiza, marca el inicio de una fatalidad causada por la naturaleza.

En entrevista, el poeta y periodista indicó: Este libro me ayudó a explorar algo que me genera mucho temor . La escritura también sirvió para desentrañar todo ese dolor que se va gestando con los años. Me ha tocado ver las muertes, gente hincada pidiendo al cielo que cambie esa furia . A siete años de la catástrofe, el libro publicado por Ediciones del Lirio se presentará el próximo 28 de septiembre en el Complejo Cultural Los Pinos.

Los 19 de septiembre se han vuelto para México una fecha que se remarca en el calendario porque algo nos deja la sensación de que la tierra en su saber hacia dónde va, vuelve hacia el mismo lugar. Se cumple ese periodo en el que nos reiniciamos con el dolor.

Cuando tembló el 19 de septiembre de 2017, justo en el aniversario del sismo de 1985, Alberto González Medrano trabajaba en un medio de comunicación. Cada día estaba en contacto con los reportajes, crónicas y testimonios de la tragedia. “El pie bajo su escombro lo empecé a pensar en ese tiempo, mientras trabajaba en la redacción, y lo fui escribiendo de a poco con todo lo que escuché, viví y sentí. Yo no estoy lejano de que en la poesía también se puede contar una ficción sin dejar de ser sincero”.