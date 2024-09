Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de septiembre de 2024, p. 2

Dar a sombra, primer libro de la escritora catalana Berta Mongé (Barcelona, 1979), irrumpe en el ámbito editorial como una crónica o el diario íntimo de una mujer que busca ser madre y encuentra el camino en la reproducción asistida.

Desde las primeras páginas el lector descubre que el relato es también una bitácora de recuerdos, preguntas, deseos e incertidumbre. Editado por Malpaso, se trata de un texto en el que, simplemente, se escribe acerca de la belleza de la vida, con todos sus claroscuros, explica la autora en entrevista con La Jornada.

Luego de años de plasmar en sus letras de manera privada sus ilusiones e ideas, Mongé se percató de que tenía suficiente material para armar un libro. Su editora le dijo que se trataba del género memorias, y en México le mencionaron que era prosa poética. “Nunca había imaginado que mi primer libro sería sobre este tema y de esta forma, pero cuando me di cuenta de que era una historia fuerte, con la que quizá se identificaría alguien, presenté el manuscrito en la editorial donde trabajo como directora de arte y me dijeron: ‘sí, aquí hay un libro’.

“Dar a sombra nace de la pulsión de la escritura que he tenido desde siempre, no de la intención de hacer un libro, y me llevó el tiempo que tardé en hacer siete tratamientos de fecundación in vitro, es decir, cuatro años.”

Con el volumen en las manos, en videollamada desde su casa en Barcelona, Berta dice con mucha seguridad: Escribir es una manera de entender la vida y entenderme, a la que no llego ni hablando ni pensando ni leyendo ni estando en silencio. Escribir es una vía de aprendizaje y de conocimiento propio porque para mí la escritura tiene que ver con la introspección. Técnicamente podría escribir una aventura de piratas, pero no me nace, porque para mí la escritura va de adentro hacia adentro.

El libro se publicó en España en 2022, “un mes antes de que naciera mi hijo Bruno, y fue extrañísimo porque es mi primer libro, con mucha ilusión detrás, con el orgullo de empezar y terminar un proyecto de este tipo. Habla de la imposibilidad de ser mamá y cuando estaba por publicarse yo tenía 8 meses y medio de embarazo, entonces era la ilusión de tenerlo en mis manos y por otro lado pensar ‘qué poco identificada estoy ahora con esta historia’.