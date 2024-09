César Arellano García

Periódico La Jornada

Martes 3 de septiembre de 2024, p. 5

La jueza quinto de distrito con sede en Morelos, Martha Eugenia Magaña López, quien otorgó una de las suspensiones para frenar en la Cámara de Diputados la discusión de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), afirmó que corresponderá a un tribunal colegiado revisar si su resolución no fue correcta, es así como debería ser la independencia judicial .

A través de un video que circula en redes sociales, la impartidora de justicia se dirigió a la entrada de los juzgados federales ubicados en Cuernavaca, Morelos, donde la esperaban otros trabajadores. Ahí tomó un micrófono y señaló: nosotros hacemos todos los días nuestro trabajo y nunca esperamos el reconocimiento de nadie. Lo que casi siempre esperamos son los reclamos y para eso estamos hechos .