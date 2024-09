A

noche, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral emitió la declaratoria de pérdida de registro del PRD, por no haber obtenido un mínimo de 3 por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales para diputaciones federales, senadurías o Presidencia de la República. Se les acabó el subsidio a los Chuchos Zambrano y Ortega. Se supone que deben rendir cuentas detalladas de los centenares de millones de pesos que recibieron para la campaña en la que apoyaron a Xóchitl Gálvez.

¿Qué fue lo que se eligió?

Finalmente puede decirse que terminó la más grande elección de la historia de México, también la de mayor participación ciudadana y con un claro sello democrático. No se cayó el sistema del Instituto Nacional Electoral, tampoco ocurrió la violencia mayúscula que algunos presagiaban. Los votos se contaron y recontaron. ¿Qué eligió la ciudadanía? Ni más ni menos que 20 mil 708 cargos. A nivel federal, la Presidencia de la República, 500 diputaciones y 128 senadurías. En la esfera local, nueve gubernaturas, mil 98 diputados, mil 802 presidentes municipales, mil 975 síndicos, 14 mil 764 regidores y 431 cargos auxiliares. Total: 20 mil 708. La presidenta del instituto, Guadalupe Taddei, enfrentó resistencias de adentro y de afuera; suponían que la sonorense no iba a poder con el paquete. Entregó muy buenos resultados. Su equipo acaba de sufrir una pérdida sensible: renunció el jefe de la Oficina de la Presidencia, Flavio Cienfuegos. Vuelve a la academia y a tareas de asesoría profesional. Hizo una aportación importante al proceso electoral que acaba de concluir.

El final del sexenio de Salinas

Andan diciendo en redes sociales que este fin de sexenio es el más agitado de la historia reciente por el paro de funcionarios y empleados del Poder Judicial, al que acaba de sumarse el personal de la Suprema Corte, y el desencuentro con los embajadores de Estados Unidos y Canadá. Tienen que darle un reboot a la memoria. En el último tramo del gobierno de Carlos Salinas de Gortari asesinaron al candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio y el subcomandante Marcos se levantó en armas en Chiapas. A los 28 días de que tomó posesión su sucesor, Ernesto Zedillo, ocurrió una de las mayores devaluaciones de la historia. Sin restar importancia a los problemas actuales, estaremos de acuerdo en que hay un mundo de diferencia.