Martes 3 de septiembre de 2024, p. 23

Caracas. Un tribunal de Venezuela emitió una orden de detención contra el ex candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia, informó ayer el Ministerio Público en su cuenta en Instagram, donde divulgó una foto con la comunicación del juzgado.

La fiscalía solicitó más temprano la orden de captura de González, de 75 años, quien no se presentó a tres citatorios ante el Ministerio Público por la publicación de datos electorales en un sitio web, lo cual las autoridades consideran una usurpación de funciones .

La petición de la fiscalía también es por la presunta comisión de los delitos de forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje de sistemas y asociación, detalló la fiscalía en la carta de solicitud a un tribunal para delitos de terrorismo publicada en su cuenta de Instagram.

La fiscalía anunció hace casi dos semanas el primer citatorio a González, y ante su ausencia emitió una segunda llamada, a la que el ex diplomático tampoco concurrió.

La tercera cita fue el viernes, cuando el país sufrió un apagón eléctrico nacional. Según las leyes venezolanas, las personas mayores de 70 no van a prisión.

Este señor se da el tupé de decir que no, no reconoce leyes, no reconoce nada. ¿Qué es eso? Eso es inadmisible. Los ciudadanos están de acuerdo con que las leyes funcionen y hagan su trabajo los poderes públicos , dijo el presidente Nicolás Maduro en la televisión estatal sobre la no comparecencia de González ante la fiscalía.

El gobierno responsabiliza a la oposición de las protestas y califica a los manifestantes de extremistas . También culpa a los opositores de las fallas en el sistema eléctrico.

El equipo de González –casado y con dos hijas, una de las cuales vive fuera del país– informó que están a la espera de alguna notificación, pero no hizo más comentarios.

A inicios de mes, la fiscalía inició una investigación a la lideresa opositora María Corina Machado y a González por la publicación de una carta pública dirigida a militares y policías.

El fiscal general, Tarek Saab, anunció el 7 de agosto que investigaría a los responsables del sitio electrónico de oposición que publicó documentos de la elección presidencial.

Maduro fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) ganador de la elección presidencial, mientras el sector de la oposición liderado por Machado sostiene que ganó González Urrutia.