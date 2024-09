Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 3 de septiembre de 2024, p. 25

Axapusco, Méx., Ejidatarios de los estados de México, Hidalgo y Tlaxcala bloquearon una vez más la autopista Arco Norte, para reprochar el incumplimiento de las autoridades en el pago de indemnizaciones por sus tierras utilizadas en la construcción de dicha vía.

Los agricultores se apostaron ayer a la altura del kilómetro 146, en ambos sentidos, a partir de las 9 horas; cientos de autos particulares y vehículos de carga quedaron varados.

Gumaro Curiel Olvera, presidente del comisariado ejidal de Santa María Atipac –poblado del municipio mexiquense de Axapusco–, señaló que él y sus compañeros determinaron impedir nuevamente el paso de automotores, dado que las autoridades siguen siendo omisas en cuanto al pago de sus terrenos.

Estamos volviendo a bloquear porque no nos hacen el pago correcto, nos han querido engañar con un pago que no nos convence. Nos siguen engañando y ya no queremos eso, queremos que nos paguen nuestras tierras y hoy queremos el pago total, no queremos anticipo , alegó.

Explicó que el avalúo maestro que se realizó indicaba que se debía pagar un anticipo a los productores agrícolas, pero resultó ser un monto que no satisface su demanda.

Además, el documento contiene una leyenda que estipula que de aceptar el pago, renunciarán a su derecho a manifestarse.