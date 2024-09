Un bebé robot

Para experimentar, navegar o fluir con esas nuevas formas de música, creó su nave a la que nombró NAFF, que significa Nueve Ángulos para Forte (por sus siglas en inglés). Es mi bebé. Se construyó con apoyo de becas y de mí mismo, y fue una pasión realizarlo. Pasión ciega , comparte.

Creó su primer estudio en 2009, en su propia habitación. En 2015, en la azotea de su casa, hizo algo más profesional a través de una beca que le permitió seguir explorando y crear un estudio de música tridimensional de 17 canales de audio con grabación de alta calidad para música clásica, contemporánea y rock experimental; con diseño para experiencias inmersivas de audio y música, es decir, el NAFF.

“Me gusta inventar. Es importante proponer cosas de adentro hacia fuera –declara–. Se nos olvida que un piano es un invento, que no fue algo que se encontró en un bosque. Es una gran tecnología. El hecho de que no use electricidad no significa que carezca de tecnología. Es una máquina compleja. Con la electrónica, la electroacústica, la concreta, yo veo todo. Es también un invento; es la posibilidad de síntesis, de crear nuevos sonidos que jamás hemos escuchado. El sampleo te permite crear paisajes que no escucharías caminando por la calle, y el sampleo procesado… esa tecnología es, en sí, misma la música. Estamos acostumbrados a que la materia prima de ésta –habitualmente– es una cuerda o una columna de viento vibrando. Tiene mucho poder sobre nosotros, sí, pero no es lo único que existe.”

Subraya que la tecnología debe permitirnos crear nueva materia prima para nueva música. En ese sentido, estoy muy orientado a la tecnología porque si bien estoy de acuerdo en que se puede hacer algo nuevo con una orquesta sinfónica, un chelo o un piano, soy más seguidor de que si quieres nuevos sonidos, necesitas tecnología porque ésta es la nueva materia prima .

En el ámbito de la música tradicional, el trayecto de este artista-inventor comenzó cuando de niño escuchó la marimba de unos soneros que lo hipnotizó . Luego sintió el tom de una batería. Esos fueron los momentos que me empezaron a hacer adicto a la música tradicional .

En la parte tecnológica la música grabada terminó enamorándolo del sonido a través de las bocinas, de las artes de la grabación. Cuando iba a un concierto sonaba distinto y me molestaba , señala García Valenzuela, quien siguió con su pasión por las artes de la grabación, la tecnología musical, la electroacústica y la acusmática.

Empezó con el rock (es integrante del grupo mexicano-estadunidense progresivo Sonus Umbra) y se movió a la música clásica; luego, a la tecnología con la electroacústica como arte sonoro; música experimental y a combinar todo, que es lo que hace hoy día: diseño de sonido, sonido abstracto, música instrumental y rock experimental.

Pablo García Valenzuela presentará su Sinfonía tridimensional acusmática, No. 1, Surrogata, en SAE (Campus 2), ubicada en Fernando Montes de Oca 126, colonia Condesa, en octubre próximo. Entrada libre.