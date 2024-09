Alberto Aceves

Martes 3 de septiembre de 2024

Desde la Copa del Mundo de Qatar 2022, México jugó 28 partidos. En ese tiempo cambió tres veces de entrenador, perdió la final de la Liga de Naciones de Concacaf con Estados Unidos y, en su regreso a la Copa América, quedó eliminado en la primera ronda. Dueños y federativos esperaron su turno para anunciar rumbo a 2026 un relevo generacional. Con el retiro internacional de Andrés Guardado y el bajo nivel de otros seleccionados mundialistas, como Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez, las pasadas convocatorias dieron lugar a elementos formados en clubes de la Liga Mx. Aunque el plan es el mismo, el inicio del tercer ciclo de Javier Aguirre al frente del Tricolor tiene esta vez como prioridad los resultados.

Los primeros ensayos de Aguirre dejan a un lado el aspecto formativo. La mayoría de los jugadores que integran la lista para enfrentar a Nueva Zelanda y Canadá, en los partidos amistosos del 7 y 10 de septiembre, fueron parte del pasado proceso que encabezó Jaime Lozano durante un año.

Realizan acciones de táctica fija