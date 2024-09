Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Martes 3 de septiembre de 2024, p. a12

El beisbol, a diferencia de otros deportes, se disputa todos los días. Por eso las emociones sólo duran un instante. Sólo habían transcurrido unas horas desde que los Diablos Rojos hicieron la hazaña de remontar una serie para llegar a la final de la Liga Mexicana de Beisbol y ya estaban en concentración para enfrentar a los Sultanes de Monterrey, a partir de esta noche en el estadio Alfredo Harp Helú.

Remontar una larga serie que se perdía 3-0 fue difícil, pero eso ya pasó. Hoy todo es nuevo , resume el mánager de Diablos, Lorenzo Bundy.

Fue una serie de mucha intensidad, con las emociones a tope. Ayer (domingo) disfrutamos mucho, festejamos y hoy estamos en la concentración para jugar la Serie del Rey.

Diablos Rojos tardó una década en regresar a una serie final de la LMB, la última vez que estuvo en la disputa del título fue en 2014, el año que culminaron como campeones. Después vinieron años de esfuerzos fallidos, la inversión de la directiva en un majestuoso estadio en la Magdalena Mixhuca, pero el equipo no lograba avanzar a esta etapa.

Fue una década de espera, pero no la viven con la angustia de quien se siente obligado a salir otra vez campeón. Esta vez hay una comunión en los escarlatas que los hace soñar con el título 17, que ha sido esquivo para el equipo más ganador de la liga.