El clavadista Osmar Olvera se reunió hace unos días con Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), a quien solicitó revisar el pago de las becas a los deportistas acuáticos.

Al parecer se va a buscar la forma para que el apoyo llegue al 100 por ciento, lo cual sería algo muy bueno porque se necesitan los recursos. Esperemos que pronto podamos recibir la ayuda tanto mis compañeros como yo , comentó Olvera ayer luego de ser reconocido por una financiera.

El clavadista se nota tranquilo. A pesar de no contar con el respaldo federal, tiene el patrocinio de algunas marcas que cobijan su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Cuando la iniciativa privada se acerca a ti te motiva a seguir pese a lo que pase. Es muy importante tener certidumbre económica, porque de esa forma podemos concentrarnos en prepararnos e inspirar a las nuevas generaciones.

Olvera se encuentra en un descanso activo, recargando pilas para el inicio de sus entrenamientos a mediados de octubre.

Cuando termine mi receso voy a reunirme con el equipo y ver el proceso de clasificación para el Mundial de Singapur. También me gustaría tener algunos campamentos de altura en China , aseguró el clavadista capitalino.

La vida de Olvera ha dado un giro de 180 grados desde que subió al podio en dos ocasiones en París. Su agenda actualmente se encuentra llena, ya sea por compromisos con sus patrocinadores o invitaciones a eventos deportivos.

Fernando Platas me dijo que luego de una medalla todo sería diferente. Ahora tengo que seguir por el buen camino, pero por fortuna tengo los pies en la tierra. Soy la misma persona de siempre, no he dejado que la fama se me suba a la cabeza .

Desde inicios de 2023, la Conade cortó las becas a los deportistas de las disciplinas acuáticas debido a los conflictos legales de la Federación Mexicana de Natación.

Actualmente la disciplina está encabezada por un Comité Estabilizador dirigido por la titular del Comité Olímpico Mexicano, Marijose Alcalá.