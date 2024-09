Adriana Díaz Reyes

Martes 3 de septiembre de 2024

O trabajo o entreno , se preguntó Gloria Zarza a principios de 2023 luego de perder sus apoyos económicos por no alcanzar el resultado esperado en el Mundial de París.

La salida fácil era claudicar. Pero la deportista de Zinacantepec no está acostumbrada a darse por vencida, por lo que continuó con su preparación rumbo a los Juegos Paralímpicos de París, donde ayer logró la medalla de oro en la prueba de lanzamiento de bala F54.

Fue algo difícil, pero me volví más fuerte. Con esa mentalidad me demostré a mí misma que podía conseguir muchas cosas y regresar a mi nivel deportivo , dijo la seleccionada en conferencia virtual desde la capital francesa.

Zarza fue diagnosticada con secuelas de polio con luxación de cadera, por lo que perdió la movilidad de sus piernas. En su adolescencia el deporte no figuró en su vida. Hasta los 28 años decidió incursionar en el baloncesto.

Lo practiqué durante un tiempo, pero no era lo mío. Decidí cambiarme a las pistas, específicamente a las pruebas de disco, jabalina y bala.

Ante la ovación del público presente en el Stade de France, Gloria recibió entre lágrimas su medalla tras conseguir un lanzamiento de 8.06 metros. Fue en ese momento cuando quedaron atrás todas las dificultades vividas en el ciclo.

“Lo que no te mata te hace más fuerte. Yo tengo una frase (de Frida Kahlo) que dice: ‘Para qué quiero mis pies si he creado mis propias alas para volar’. No hay dolor soldado, hay que seguir”, añadió la atleta, quien logró la medalla de plata en los Juegos de Tokio 2020.

La mexicana fue la única que pudo rebasar la barrera de los ocho metros. En segundo lugar, se ubicó la brasileña Elizabeth Rodrigues con 7.82 metros, y en tercero Nurjon Kurbanova, de Uzbekistán, con 7.75 metros.

La monarca paralímpica espera que su presea tenga repercusiones no sólo en su vida sino en la de sus compañeros de delegación.

Pediría mayor apoyo de las autoridades tanto para los deportistas como para su equipo. También me gustaría que los premios sean más equitativos porque hay muchas personas trabajando para subir al podio.