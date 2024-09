Señaló que existe un desgaste en el equipo que tenemos que resolver y renovar en los próximos meses. Habrá algunos cambios en el equipo, no fundamentales, pero sí para impedir que nos colguemos de una hamaca .

En torno a las actividades por el 90 aniversario, Taibo II explicó que tras “la Gran Venta Nocturna, muy potente, en la que vendimos 40 mil libros en dos días (el fin de semana pasado), tenemos un par de conferencias importantes sobre las dos figuras en el origen del fondo que nos producen un profundo respeto, el fundador Daniel Cosío Villegas y Arnaldo Orfila Reynal, mañana y el jueves.

Luego, una exposición que va a ser diferente (se inaugurará hoy en la librería Rosario Castellanos); curiosamente, va a ser de la ilustración en el Fondo, los cuadros, los dibujos que tenemos en nuestro archivo y biblioteca, que a lo largo de los años se volvieron importantes .

Para mostrar cómo es el FCE ahora, continuó Taibo II, pensaron en “poner 90 libros a mitad de precio hasta el 8 de septiembre, con el fin de establecer un carácter simbólico en la celebración: reforzar la idea a escalas nacional e internacional de que este sello es diferente y que somos una editorial que celebra, no subiendo los precios de un libro o lanzando un best seller internacional, sino poniendo 90 libros claves de su catálogo a mitad de precio”.

Entre los textos ofertados está Los condenados de la tierra, de Frantz Fanon. El narrador comentó que éste, junto con Escucha, yanqui, de Wright Mills, primer libro en favor de la revolución cubana escrito por un gringo, y Los hijos de Sánchez significaron la destitución de Gustavo Díaz Ordaz del proyecto Orfila, con el que me siento más identificado de la historia del FCE; admirable personaje y con una idea muy interesante de qué y cómo editar . Los tres títulos se relanzaron.

El funcionario reconoció que el Fondo es una editorial con objetos mercantiles: tenemos que producir, distribuir y vender libros, pero también es un proyecto social, y éste es el rejuego de equilibrios todos los días .