Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Martes 3 de septiembre de 2024, p. 29

El próximo gobierno de la Ciudad de México mantendrá y fortalecerá la alerta contra la violencia de género, pero a la par se trabajará en una política de Estado, con una mirada integral para la atención y erradicación de las agresiones contra las mujeres, a fin de que no se quede en una acción extraordinaria que responda a una crisis en concreto, aseguró Dapthne Cuevas, designada como titular de la Secretaría de las Mujeres.

Procedente de las filas del movimiento feminista, aseguró que conoce las estrategias para incidir y ejercer presión en las calles: Vengo de una trayectoria de lucha y construcción de propuestas , por lo que, aseguró, las organizaciones de mujeres siempre se van a encontrar con la posibilidad de diálogo, pues la idea es tener un gobierno de oídos y puertas abiertas a sus necesidades.

En particular, sobre la petición de activistas de que la ex glorieta de Colón sea reconocida públicamente como sitio de memoria, encuentro y exigencia de justicia de las mujeres que luchan, señaló que serán escuchadas, pero, acotó, no se puede entrar en una pugna de demandas en la que una tenga que estar por encima de la otra, sobre todo si se trata de mujeres indígenas, que son prioridad por su mayor vulnerabilidad y exclusión social.