Se han infiltrado muchos modos y medios de la comunicación mercantil. Las cabezas del neonazifascismo licuan deyecciones ideológicas en horarios prime time, y de los otros también. Desparraman palabrerío de libertad , cambio , justicia para seducir a un segmento de masas desmemoriadas que aprendieron a odiarse a sí mismas. Esa es la base social genuina del neonazifascismo por obra y gracia de sus patrocinadores: la burguesía, cierta nueva clase media , varios funcionarios estatales, no pocos administradores privados, académicos, estudiantes, vendedores, cantantes y farándula en general. Todos aportan su grano de arena para constituir y renovar la aberración que es el nazifascismo, no es sólo reacción violenta o arbitraria de las clases dominantes, sino una forma específica de dominación política y cultural del capital monopolista. Es expresión brutal y deshumanizada que sueña con una política más de exterminio. La lucha contra el nazifascismo es también una batalla ideológica y cultural que debe librarse en todos los frentes

Está claro mundialmente que la burguesía, artífice de mil artimañas y delitos, es la clase más poderosa aun siendo una minoría ínfima. Para imponernos su dominación, pacta ayudas mutuas con la pequeña burguesía y con sectores del proletariado. Semejante entramado de relaciones tiene su historia y su dialéctica en la que despliegan al menos tres fases: el comienzo del desarrollo capitalista; el florecimiento y madurez del capitalismo con expresión de formas democráticas, ordenadas e incluso pacíficas conservadoras; la fase actual de decadencia del capitalismo, en que la burguesía, para mantener la explotación y el saqueo, recurre a los métodos de la guerra cognitiva contra el proletariado. Resabios de jacobinismo, la democracia reformista (incluida la socialdemocracia) y el nazifascismo, que son programas pequeñoburgueses. Sufrimos, a cada hora, las consecuencias escatológicas que quieren congelar la historia para que reinen todas las perversiones del capitalismo y su fase imperial.

Nuestra contradicción trágica está también en la debilidad e insuficiencias estratégicas en comunicación, producto de debilidades políticas en materia de organización. Hay que decirlo de modo claro, sincero y pronto. Combatir los métodos burocráticos sabelotodo, ególatras, subjetivistas e intolerantes. Hay que estar cotidianamente organizados en profundidad del proletariado y de los trabajadores en general. No sólo consignas, necesitamos decenas de millares de núcleos semántico-comunicacionales interconectados con la agenda de las luchas en las bases, dinámicamente y en tiempo real. Mientras los neonazifascistas forman a sus profesionales de la política e intentan imponer una imagen exagerada de sus fuerzas, y convierten sus fanfarronadas en un modelo de combate, nosotros requerimos un porgrama de contraofensiva muy dinámica y autocrítica, capaz de apreciar nuestras fortalezas y debilidades de manera realista en tiempo real .

Pero no alcanza con querer combatir al nazifascismo, hay que poder y hacerlo. Es necesario contrarrestar todos sus frentes, hay que medirlos en la lucha y aportar al combate las correcciones necesarias basándose en mediciones sacadas de la vida y de las ciencias más avanzadas. El neonazifascismo, como forma extrema de reacción capitalista, en su etapa actual enfurece su ideología ultranacionalista, racista y anticomunista. Es el recurso de la burguesía para mantener su dominio frente a una crisis económica y contra las organizaciones del proletariado. No es sólo un plan de gobierno dictatorial, es una revolución cultural con un movimiento de masas para destruir las organizaciones obreras y aplastar cualquier forma de resistencia democrática. La tarea del fascismo es aplastar a las organizaciones revolucionarias de la clase obrera y, por consiguiente, hacer imposible cualquier acción independiente del proletariado. [...] El fascismo logra este objetivo no mediante subterfugios, sino mediante la movilización de la pequeña burguesía exasperada y desmoralizada. (Trotsky, 1934) Y hoy es peor porque sale con muchos disfraces por las redes y por la tele.