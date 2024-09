D

os cosas se pueden decir de la entrevista de Kamala Harris con la cadena televisiva CNN, desde su nominación como candidata a la presidencia por el Partido Demócrata. En primer lugar, su cautela, en momentos excesiva, al responder las preguntas que la conductora le hiciera, evitando tropiezos que pudieran comprometerla.

En segundo lugar, no se deslindó de la política del presidente Joe Biden, de la que en alguna medida fue corresponsable, aunque él fue en último término quien tomó las decisiones más trascendentes en su gobierno. En ese sentido, no cometió el error de Al Gore en 1996, quien durante su campaña para la presidencia hizo lo posible por deslindarse del mandatario estadunidense Bill Clinton quien en ese entonces había sido uno de los más populares de los últimos años.

Contrario a ello, Harris ha ponderado a Joe Biden como uno de los mejores presidentes de EU , y ha dicho una y otra vez que su política no variará mucho de la del mandatario estadunidense.

Es precisamente una de las razones por lo que a Harris le ha costado ser específica en algunas de sus propuestas de campaña. Ambos, Biden y Harris, han tenido grandes dificultades para explicar, a quienes debieran ser sus aliados naturales, las razones por las que sus intenciones de beneficiar a las mayorías se han quedado a medio camino. Si bien muchas de ellas han sido boicoteadas por los republicanos, el hecho es que el actual gobierno no sólo no ha podido explicar algunas de sus decisiones a cabalidad pero, lo que es aún más grave, algunos de los beneficios prometidos no han cristalizado en favor de las mayorías.

Kamala Harris ha demostrado su capacidad para comunicar entusiasmo y esperanza, y su experiencia en el servicio público le permitió responder con aplomo y seguridad algunos cuestionamientos en la entrevista en CNN. La esencia y los detalles de la forma en que articulara muchos de ellos fue vaga y muy general, por ejemplo, cuando se le preguntó la forma en que superará el problema de la política migratoria. Tampoco fue explícita sobre la forma en que continuará apoyando la exitosa política salarial y de empleo que ha caracterizado al actual gobierno, ni los mecanismos que implementará para reducir los precios de los artículos de consumo básico. Se ha limitado a esbozar la posibilidad de un control de precios, aunque no ha insistido en ese propósito, porque parece estar consciente de las limitaciones y los riesgos de esa política.