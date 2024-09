Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Lunes 2 de septiembre de 2024, p. 16

Al exclamar que la reforma judicial es una venganza y un capricho presidencial , estudiantes de diferentes universidades, institutos y centros de investigación, principalmente de la carrera de derecho, unieron su clamor contra ésta.

Sin importar si eran de instituciones de educación superior públicas o privadas, marcharon juntos del Ángel de la Independencia al Senado. Entre batucadas y consignas como Somos abogados, no somos acarreados o La UNAM me vio crecer y el Poder Judicial me vio ejercer , caminaron durante dos horas hasta al recinto legislativo que está cruzando la avenida Insurgentes.

Alumnos de la UNAM, la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el ITAM y del IPN corearon México aguanta, los estudiantes se levantan , en repudio a la reforma que busca cambiar la manera cómo serán designados magistrados, ministros y jueces de todo el país.

Exámenes sí, tómbola no , gritaban en la vanguardia los alumnos de diferentes instituciones de educación superior que iniciaron la marcha poco después de las 9:30 horas rumbo al Senado.

Vestidos en su mayoría con playeras blancas, los manifestantes corearon consignas como La falta de preparación también es corrupción , Somos abogados, no somos acarreados y ¿En dónde están, en dónde están los senadores que nos iban escuchar .