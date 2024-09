Entre gritos de los dos bandos, Luisa Alcalde alcanzó a decir que el Presidente no haría uso de su facultad de iniciativa preferente. Les toca a ustedes, verdaderos defensores del pueblo, tomar la última palabra y decidir qué sucederá .

La titular de Gobernación se fue de largo, habló de la elección y del hecho de que Claudia Sheinbaum será la primera presidenta de nuestra patria . Sus palabras tuvieron la virtud de parecer una improvisación, aunque seguramente no lo eran. Frases cortas, la retórica de la 4T resumida y puesta en voz de quien será –este día se confirmó– la próxima dirigente del partido mayoritario.

El informe, dijo, es un documento que contiene la esencia del humanismo mexicano . Enlistó entonces algunos de los programas estelares del gobierno federal, sólo para aclarar: Y no, no son programas, ¡son derechos sociales!

El sainete arrancó cuando la secretaria tomó un micrófono que no estaba encendido. Segundos después se escuchó su aguda y potente voz con un hola, hola , fuera de la solemnidad protocolaria del evento.

Para la 4T fue un día de alegría –el plan C hecho realidad– con toques de furia.

Cumplida la encomienda presidencial, Alcalde se despidió mientras el salón era un desorden. Pocos escucharon el breve mensaje de la economista Ifigenia Martínez, hija de un comunista y formada en la Universidad de Harvard, quien preside la Cámara, sobre todo porque se espera que sea ella quien, a sus 94 años, coloque la banda presidencial a Claudia Sheinbaum.

La ex directora de la Facultad de Economía de la UNAM algo dijo de la no subordinación a otro poder y de la necesidad del debate respetuoso . Al finalizar su breve alocución hubo aplausos, aunque pocos escucharon sus palabras.

El elefante en el salón fue la reforma judicial. Antes de la instalación de la legislatura, los líderes parlamentarios de la 4T hablaban de llevar a juicio político a los jueces que otorgaron suspensiones a la discusión de la reforma clave y decían que en un par de días el dictamen seguirá su curso.

Terminada la sesión de Congreso General, en la que participaron los senadores, se abrió un receso de media hora para proceder con las prisas de la 4T sobre la reforma judicial.

El punto medular fueron las suspensiones otorgadas por jueces para impedir que el dictamen sea discutido. No obstante, incluso abogados proclives a la oposición han señalado que los juzgadores se volaron la barda, el PAN decidió jugársela por esa vía. Y más.

El tema no puede ser discutido en tanto no se dé curso a las resoluciones de los juzgadores, dijeron los panistas, no sólo porque esa es la postura de su partido. Hablo por todos los trabajadores del Poder Judicial , aclaró, dueño de las ideas de otros, el panista Luis Rodríguez Torres.

Como es usual, la respuesta vino del coordinador de la mayoría. El diputado Monreal subió a la tribuna a dar una clase, como acostumbra, no sin antes reconocer que conoció a muy buenos abogados del PAN .

Para entonces, la escuálida bancada del PRI ya había abandonado el recinto, confirmado así la muerte natural del Prian.

Ya sin recurrir al lenguaje abogadil, Monreal cerró con el mensaje que quería dejar sentado: Ahora los quieren colocar como héroes (a los jueces que ordenaron la suspensión) cuando no son más que vulgares violadores de la Constitución .

Se votó. Y la nueva mayoría se impuso, como todos sabían. Las incógnitas se van despejando, pero quedan muchas: hoy se dio un paso de Gobernación a Morena. ¿Eso incluye las fracciones parlamentarias en manos de los viejos lobos que contendieron con la presidenta en la interna de Morena?