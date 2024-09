Ahora, Las Margaritas no es un restaurante más sino un sitio que refleja la personalidad y creatividad de su propietario. A sus amplias zonas verdes y original bar profusamente decorado con fotos de época, se añaden iluminados salones con sillas y mesas blancas y de otros colores fabricadas en Ixmiquilpan, así como una galería con retratos al óleo de mexicanos famosos. Desde luego, no hay música estridente que eche a perder el ambiente y sabotee el delicioso sabor de sus platillos, sino melodías que los enmarcan y resaltan. Galindo eligió Tepeji por su proximidad con la Ciudad de México y porque se trata de una ciudad de clima agradable, cabecera del municipio de Tepeji del Río de Ocampo –don Melchor no era oriundo del lugar, sino que ahí fue fusilado–, situada unos 80 kilómetros al norte de la Ciudad de México, con aproximadamente 40 mil habitantes, y en la actualidad centro industrial y de desarrollo urbano en ascenso, con gente amable y trabajadora. Como este incansable Alfonso, pues.

