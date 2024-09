C

ada cuatro años, cuando se realiza una elección presidencial en Estados Unidos, regresa esa sensación muy rara para los que no somos de aquí: la gran mayoría de estadunidenses no tienen en cuenta que su voto (o no voto) tiene consecuencias –a veces de vida o muerte– para el resto del planeta. Es como si muchos no estuvieran conscientes de que viven en el centro del poder imperial. ¿Sucedía lo mismo con los ciudadanos de Roma, Londres, Madrid u otros aún más antiguos, cuando eran imperios?

No es que no estén enterados de que viven en el país más poderoso del mundo –eso se les repite en los discursos de todo político nacional–, pero cuando votan no toman en cuenta que también están tomando una decisión que afectará a miles de millones de personas que no tienen ni voz ni voto aquí.

En las convenciones de los dos partidos nacionales este verano se repitieron las frases que subrayan el gran poder de Estados Unidos: somos la nación indispensable , somos los líderes del mundo , somos la fuerza que lucha por el bien en el mundo, y que así será siempre según firmes promesas de que se mantendrá la fuerza militar más poderosa y letal del mundo (Kamala Harris) y que nadie se atreverá a desafiarnos (Trump).

Mientras la cúpula política y sus cómplices (hay disidentes notables) afirman que Estados Unidos es el líder democrático del planeta, nadie ha preguntado al planeta si está de acuerdo, eso nunca ha sido sometido a un referendo mundial para legitimarlo. De hecho, Washington repetidamente rechaza las decisiones tomadas democráticamente en el ámbito mundial. Por ejemplo, la gran mayoría de los países expresaron en la Asamblea General de la ONU su condena de Israel por la guerra en Gaza y la abrumadora mayoría votó por trigésima primera vez para condenar el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba (en 2023 sólo Estados Unidos e Israel votaron en contra).

En gran medida, en las elecciones nacionales, nada de lo que tiene impacto real y potencial sobre el resto del mundo está en debate, y mucho menos el papel imperial de este país está presente durante las elecciones.