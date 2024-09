E

n el descaro total y en el clásico sabadazo, un sedicioso grupo de jueces decidió, ilegalmente, impedir por tiempo indefinido que la Cámara de Diputados analice, debata y mucho menos vote el dictamen de reforma al Poder Judicial de la Federación, ni que, de aprobarse por capricho de los legisladores, el decreto respectivo pase por los congresos de los estados, para evitar que al menos 17 de ellos otorguen el aval respectivo y con ello se cierre el círculo para la declaratoria de reforma a la Constitución.

La Jornada (Gustavo Castillo) lo reseñó así: “Dos juzgados federales otorgaron suspensiones que impiden por tiempo indefinido que la Cámara de Diputados apruebe el dictamen que reforma el Poder Judicial de la Federación. Una de ellas ordena que no se analice ni se lleve a cabo la votación del dictamen hasta que resuelva en definitiva el juicio; la segunda, que en caso de continuar con el proceso legislativo, no se envié el decreto a los congresos estatales para su aprobación.

“El primer recurso lo promovieron los jueces Perla Fabiola Estrada, Ignacio Pérez Aguirre, Lizbeth Martínez Arias y Eduardo Antonio Velasco Treviño, y la medida cautelar fue concedida de plano por su par Martha Eugenia Magaña López (panista y promotora de Xóchitl Gálvez), una de las más activas contra las modificaciones constitucionales con que se pretende que ministros, jueces y magistrados sean elegidos por voto popular. Los peticionarios de este amparo están adscritos al decimoctavo circuito, al que corresponde también Magaña López.

“En tanto que el segundo –solicitado por impartidores de justicia cuyos nombres no han sido publicados– lo otorgó el juez Felipe Consuelo Soto, quien en 2017 fue suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal, al considerarlo responsable de irregularidades durante el concurso mercantil de Mexicana (de Aviación), proceso del cual estuvo a cargo entre 2010 y 2012. Ambas suspensiones detienen el proceso legislativo y su aprobación, que se iniciaría hoy. Pero la primera de ellas, otorgada por el juzgado quinto de distrito con sede en Cuernavaca, Morelos, órgano jurisdiccional a cargo de Magaña López, fue concedida para que no surta efectos el proyecto de dictamen” de reforma al Poder Judicial, lo cual implica que dicho proyecto en particular no podrá ser discutido y votado por la Cámara de Diputados de la nueva legislatura”.