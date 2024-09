¡P

or fin! El incruento relato de mi debut como orador en un mitin político logra verse hoy en estas páginas, acuerpado en algunas líneas ágata (de ésas que sirven para medir el espacio que ocupa en la página de un diario determinada inserción). Y digo incruento porque en realidad el hecho que paso a relatar no tuvo consecuencias sangrantes, pero, eso sí, levantó un chipote emocional que, pese a los sexenios transcurridos, en la anciana memoria tiene aún plena vigencia.

Tercera llamada, tercera llamada. Iniciemos. Pues resulta que el padre de unos amigos míos era el oficial mayor del comité directivo del PRI en Coahuila, mi estado. Eran tiempos electorales en los que se elegiría a la segunda legislatura federal del gobierno de don Adolfo Ruiz Cortines. El candidato a la diputación federal por Saltillo era el licenciado Carlos Valdez Villarreal, quien recién terminaba su periodo como presidente municipal de la capital del estado, con opiniones casi unánimes sobre su excepcional desempeño. Aunque esta elección (como casi ninguna en esa época), representaba peligro alguno para el partidazo, la intención es que fueran una campaña y una votación ejemplares.