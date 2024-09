Lectura obligada para los estudiantes de derecho, asegura

Muy interesante y conmovedor el artículo Los campesinos no traen dinero, traen pura mala suerte de la abogada Barbara Zamora (La Jornada, 1/9/24). Esa experiencia de vida es indispensable que la conozcan todos los estudiantes de derecho en México que están contra la reforma del Poder Judicial.

Es sólo una minúscula muestra del nauseabundo accionar de los jueces, magistrados, ministros y tribunales agrarios, con sus escasísimas excepciones, como lo reconoce la abogada, pero son los alumnos de la carrera de derecho, el futuro generacional, los que deben aprender a leer, analizar, cimbrarse y criticar la realidad lacerante y dolida de los juzgados de nuestro país. Por ello es inevitable la reforma al Poder Judicial.

José Lavanderos

El Congreso sacará adelante reforma al PJF

Ayer arrancó la 66 legislatura del Congreso de la Unión que deberá, mediante la reforma al Poder Judicial, rescatar la justicia de las manos de un cerrado grupo privilegiado a efecto de que los nuevos togados impartan amplia justicia en favor de todos los mexicanos y deje de ser ésta para servir a unos cuantos poderosos.

Javier Espejel

Agradece atención

Por este medio quiero agradecer la buena atención que me prodigó la aseguradora SURA, con motivo del grave accidente automovilístico que sufrí hace unos meses. He sido dada de alta, pero como suele pasar en ese tipo de accidentes, las cosas no serán iguales. Tendré limitaciones en mi traslado siempre apoyada en bastón y el auxilio de una persona en ciertos casos. Pero gracias a la buena atención médica y terapéutica vía la aseguradora puedo decir que he salido avante en lo esencial.

Tere Gil

Invitación

¿Por qué es necesaria la construcción del Partido del Socialismo Mexicano?

El Colectivo Morena Chilangos (COMOCHI) invita al Foro: ¿Por qué es necesaria la construcción del Partido del Socialismo Mexicano? , con la participación de Camilo Valenzuela del PdelSMx, Martha Teresa González Rentería de Feministas Socialistas MX y Rubén Díaz de Izquierda Democrática Popular.

La cita es en el Albergue del Arte, en Alberto Zamora Núm 32, a unos pasos de Felipe Carrillo Puerto, paralela a Miguel Angel de Quevedo, colonia Villa Coyoacán, CDMX el martes 3 de septiembre, a las 18 horas, en modalidad presencial y por Zoom. Más información en el teléfono móvil 55 9188 8096.

Guadalupe López Alvarez, Araceli Vázquez, Clara Robledo, Gilberto García Mora, Marco Alvarado.