Lunes 2 de septiembre de 2024, p. 28

Jerusalén. Cientos de miles de israelíes salieron a las calles anoche tras el hallazgo de otros seis rehenes muertos en Gaza, al grito de: ¡ahora! , al exigir la renuncia del primer ministro Benjamin Netanyahu, y un acuerdo de alto el fuego con Hamas para llevar a casa a los rehenes restantes.

“Bibi (sobrenombre del premier israelí), ¿qué has hecho?” Todos los días es como una ruleta rusa que Netanyahu está jugando hasta que todos los rehenes hayan muerto , acusó uno de los participantes en la mayor manifestación en 11 meses de guerra, publicó el diario Hareetz en su portal.

El Foro de Familiares de los Secuestrados exigió a Netanyahu asumir su responsabilidad y explicar por qué no se ha llegado a un acuerdo. El retraso en la firma de un alto el fuego ha provocado la muerte de muchos rehenes , denunciaron.

En Tel Aviv, los familiares de los rehenes fallecidos marcharon con ataúdes para simbolizar su duelo.

“Realmente creemos que el gobierno está tomando estas decisiones por su propia sobrevivencia y no por las vidas de los rehenes, y debemos decir: ‘¡alto!’”, declaró Shlomit Hacohen, residente de Tel Aviv.

Según The Times of Israel, alrededor de 300 mil personas protestaron en Tel Aviv y 200 mil recorrieron las calles en el resto del país. Muchos lloraban mientras marchaban, de acuerdo con The Indepedent.

La marcha en Tel Aviv terminó en la puerta Begin del cuartel general de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), hasta donde llegaron cargando seis ataúdes simbólicos.

Al menos 15 personas fueron detenidas en la marcha y 29 en la carretera Ayalon, principal autopista de Tel Aviv, por perturbar el orden público, atacar a policías y provocar disturbios durante un bloqueo.

En Jerusalén, la manifestación se llevó a cabo frente a la sede del Knesset (Parlamento israelí) y la oficina de Netanyahu. Se anunció una nueva protesta para hoy al mediodía, coincidiendo con la reunión del Consejo de Ministros.

Miembros del gobierno: van a aprender por las malas lo que es importante para esta nación. No tendrán ni un momento de silencio , advirtió uno de los oradores.

Los seis cadáveres fueron rescatados el sábado en un túnel en Gaza. Israel reportó que según las autopsias los rehenes fueron baleados a quemarropa y murieron el jueves o el viernes, entre 48 y 72 horas antes de ser encontrados por las FDI.

El portavoz de Hamas, Izzat al Rashq, negó esta acusación. Lo que mata a diario a nuestro pueblo es la ocupación israelí con armas estadunidenses, y los prisioneros, cuyos cadáveres fueron encontrados en la franja de Gaza, murieron a causa de los bombardeos israelíes , aseveró.

Otro mando de Hamas manifestó que los rehenes fueron asesinados por disparos y bombardeos de los ocupantes israelíes .

Los rehenes fallecidos fueron identificados como Ori Danino, de 25 años; Eden Yerushalmi, de 24; Almog Sarusi, de 27; Alexander Lobanov, de 33; Carmel Gat, de 40, y el israelí-estadunidense Hersh Goldberg-Polin, de 23 años, quien perdió parte del brazo izquierdo en un bombardeo, y apareció en abril en un video difundido por Hamas.

Un dirigente del movimiento islamita afirmó que algunos de los seis rehenes muertos formaban parte de la lista aprobada por Hamas para ser liberados . Según medios israelíes, se trataría de Goldberg-Polin y las israelíes Gat y Yerushalmi.