El texto no había sido publicado en México, por lo que en el 30 aniversario del alzamiento zapatista, la editorial Sexto Piso decidió darlo a conocer con el agregado de una entrevista reciente de Guiomar Rovira –junto con su amiga Rosa Luz Pérez– a Ana María, quien era mayor del EZLN en 1994 y como tal, responsable militar.

“Ella cuenta toda su trayectoria que es muy interesante, desde que entró a las Fuerzas de Liberación Nacional hasta que fue responsable militar en los Altos de Chiapas. Como el libro se titula Zapata vive, pensamos en la actualización del libro e incluir ese testimonio de la mujer más importante dentro de lo que fue la estructura insurgente en 1994”, explicó Rovira.

El levantamiento fue una interpelación que nos conmovió e hizo entender que había mucha gente en situación de injusticia y que había que hacer algo también por defenderlos , manifestó la también investigadora, ensayista y activista catalana, autora de otros libros como Mujeres de maíz.

Sostuvo que el panorama (internacional) es desolador, pero me parece que desde México tenemos una luz de esperanza; es un país que está en un proceso de dignificación de muchos de los más desposeídos y en ese sentido comparado con lo que está pasando en Europa y en Argentina, por ejemplo, con el auge y la solución mediante la extrema derecha, creo que hay que remar en contra y a favor, pero no dejar de pensar en un proyecto colectivo más allá de las fronteras nacionales. Amo este país y no voy a abandonar jamás la fe, y eso que soy atea .