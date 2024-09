Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 2 de septiembre de 2024, p. 32

Ecatepec, Méx., Detenciones ilegales, abuso de autoridad y multas indebidas de más de 3 mil 200 pesos por supuestas faltas administrativas, es lo que a diario padecen ciudadanos en los juzgados conciliadores del gobierno local.

Las denuncias y quejas contra policías municipales –en muchos casos coludidos con los jueces– que han sido interpuestas ante diversas instancias, han aumentado en los últimos meses y ya son por lo menos 200.

En Ecatepec vivimos un estado crítico donde los policías y jueces calificadores, cuando faltan cuatro meses de que concluya el actual gobierno, tienen libre permiso para extorsionar , acusaron dirigentes vecinales. Te detienen si estas pintando tu casa, si podas tus árboles, si estás trabajando o portas alguna herramienta de trabajo filosa o simplemente si traes un bote de alguna bebida en tu automóvil , agregaron.

El pasado 12 de agosto Juan Hernández circulaba en su automóvil por la avenida Palomas, en Jardines de Morelos, sección Elementos.

Regresaba de comer y después me dispuse a ir de compras junto con mi hermano. Una patrulla me interceptó y me detuvo. Uno de los policías me dijo que yo venía con aliento alcohólico y borracho, lo cual no era cierto. Y que además traía una lata de cerveza vacía , relató.

El agente le indicó que lo remitiría ante el juez calificador de Las Américas por su supuesta falta, junto con su hermano.

Con la confianza de que no iba manejando con aliento alcohólico accedí para demostrar que no había cometido falta alguna , narró.

Al llegar con el juez inmediatamente ordenó que me quitaran mi cinturón y agujetas de mis zapatos asumiendo que cometí una falta. Presentaron una lata vacía y argumentaron que estaba alcoholizado. Yo pedí que me certificara el médico legista, pero no había alguno , contó. Fue entonces que lo ingresaron junto con su hermano a los separos; éste último sólo iba de acompañante.

Multas indebidas

Me cobraron 3 mil 200 pesos y tuve que firmar una hoja donde se señalaba que me trataron bien y no afectaron mis derechos humanos y que aceptara la falta administrativa. Fue un completo abuso, por lo que atrás de la hoja yo puse que no aceptaba mi falta y acudiría a la contraloría a denunciar , explicó.

El juez Ulises Fernández Sánchez de inmediato me dijo: hijo de tu pinche madre... a ver, regrésenle el dinero y se va a quedar las 36 horas . Me agredió y me volvió a meter a las galeras”.