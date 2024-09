El poeta y periodista José Ángel Leyva, originario de Durango, el escenario favorito de los grandes westerns con cielo filarmónico, ha dado en cantar por Facebook con su lente fotográfica las jacarandas y sus alfombras, las ramas secas contra el cielo, las ramas frondosas, y en particular las nubes del firmamento, todas las nubes de oro y de plata sobre esta ciudad y sus otros viajes. Uno diría que vive cazando nubes y dotándolas de palabras. No extraña entonces que su libro más reciente sea una extropía , como la llama su crítico y paisano Evodio Escalante, una búsqueda del mundo visto desde el espacio. El libro se titula Exorbitante (Universidad Autónoma de Nuevo León, 2024) y nace de una entrevista con el cosmonauta ruso Víctor Sabinij. Allí refrenda Leyva su fascinación por las nubes: Llegan noticias del tiempo anticipadas / en forma de nubes y espectáculos boreales. /El pensamiento planta sus pies en el vacío .

Una afortunada coincidencia editorial pone también entre las novedades unos Poemas selectos del poeta y pensador alemán Hans Magnus Enzensberger en sobria e impecable traducción del alemán de Pura López Colomé (Fondo de Cultura Económica, Colección Popular 931, 2024). La vena brechtiana y costumbrista, crítica, rebelde y todo lo realista que quepa, no le impide admitir: Últimamente me sorprendo maravillándome: una costumbre más dulce que la furia y más peligrosa que fumar .

La selección de López Colomé concluye con las ocho estancias de La historia de las nubes . Enzensberger las llama jeroglíficos voladores y las aconseja encarecidamente. Contra el estrés, la inquietud, los celos, la depresión / se recomienda la observación de las nubes. / Con sus bordes rojizos y dorados al atardecer, /superan a Patinir y a Tiepolo. / Las más efímeras obras maestras, / más difíciles de contar que una manada de renos, / no terminan en ningún museo . Ante el agotamiento, la furia y la desesperación no duda: se recomienda voltear la vista al firmamento . Desmenuza sus variaciones sin fin, y sin embargo, todo permanece como de costumbre . No muy sólidas, aunque sí elocuentes, pueden prescindir de nosotros, pero no al revés, / qué rabia . Se les acusa de poco confiables, pues ni siquiera se sabe / dónde comienzan y terminan . Flotan, se borran, son inconstantes, ligeras, y de pronto aplastantes.