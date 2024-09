Ángel Vargas

La pintura de Diego Zelaya es de bordes y fronteras. Pero, sobre todo, de dicotomías. En ella caben, dice, la figuración y la abstracción, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, lo nuevo y lo viejo, el mundo real y el imaginario .

Es una propuesta que no da tregua al observador, sustentada en una tensión permanente entre opuestos: Mi trabajo es de contrastes entre las cosas, pero la pintura ofrece un espacio donde todo puede coexistir de alguna manera, aunque con ciertos sacrificios. Es algo que me llama mucho la atención .

En El abismo que devoró al sol, su primera exposición individual, que permanecerá hasta el 10 de octubre en la Galería de Arte Mexicano (Gobernador Rafael Rebollar 43, San Miguel Chapultepec), el artista, nacido en la capital del país en 1990, da cuenta de todo lo anterior mediante 22 cuadros y dos piezas de cerámica de su serie más reciente, elaborada el año pasado.

Esta nueva producción pictórica de Diego Zelaya tiene un origen doble. Por un lado, la lectura de Nuestra parte de noche, en el que la argentina Mariana Enríquez habla de un elemento que proviene del tiempo nocturno, que él buscó capturar mediante la pintura al tratar de plasmar un pedazo de la noche, un fragmento de oscuridad .

El otro punto de partida de esta serie es la investigación que emprendió el pintor de las tradiciones místicas, principalmente de América Latina, en libros y películas.

Me gusta mucho todo ese mundo fantástico que crecí leyendo; por ejemplo, a Lovecraft, todo eso que está situado en un ambiente que no era el mío. Investigar lo que se ha hecho en Chile y Argentina, pero sobre todo en México, me resultó muy inspirador para hacer una propuesta de un mundo ficticio que se sintiera ligeramente místico, pero también que no apelara a una narrativa , agrega en entrevista.

Retomo elementos de las tradiciones de América Latina a partir del deseo de apropiarme de manera visual de todo ese mundo fantástico para resignificarlo.

El imaginario del joven artista en esta exposición está conformado por seres con rostros difuminados, sin ojos, inertes, como si estuvieran dormidos o muertos; personajes espectrales u oníricos; manos difusas y evanescentes; flores marchitas o en proceso de marchitarse. Es parte de esa dicotomía del autor entre los universos figurativo y abstracto.