Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Lunes 2 de septiembre de 2024, p. 36

Residentes de la alcaldía Benito Juárez anunciaron que interpondrán un amparo y realizarán manifestaciones y bloqueos si la Secretaría de Movilidad no cancela el proyecto de parquímetros en la colonia Tlacoquemécatl del Valle, cuyos habitantes de este pueblo originario no fueron debidamente consultados y la encuesta realizada por la alcaldía no es concluyente.

El próximo miércoles entregarán por escrito dicha petición a la dependencia y se le darán tres días hábiles para responder afirmativamente a nuestra demanda, de no suceder, nos iremos por la vía jurídica y la protesta para expresar nuestra oposición , informó Alicia Camps.

La integrante de la Comisión de Participación Comunitaria Del Valle 7 explicó que dicho proyecto, que se entregará a Ecopark, como dio a conocer esta empresa en su página web, era desconocido para la mayoría de los vecinos de la zona.

Hoy, reconoció, existe un problema de movilidad y toca a las autoridades proponer una solución, que no son los parquímetros, e implique el retiro de franeleros, por lo que se buscará una reunión con el alcalde electo, Luis Mendoza.

En el ágora de San Borja, vecinos alertaron que los parquímetros no ayudan a mejorar la movilidad, representan un negocio familiar y significará la entrega de un tarjetón de no tener cochera y el auto no está emplacado en otro estado, por lo que tendremos que pagar para estacionar nuestros carros afuera de nuestras casas .

El señor Gregorio Villegas Durán, quien se ostenta como representante de nuestra comunidad, fue quien hizo la petición a nuestras espaldas; nunca se consultó ni se socializó entre los habitantes de la colonia, por lo que no procede , afirmaron.

Además, los vecinos de esta colonia, formada por los pueblos originarios de Santa Cruz Tlacoquemecátl y San Lorenzo Xochimanca, señalaron que no fueron debidamente consultados, violando la Constitución Política de la Ciudad de México.