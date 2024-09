Sanjuana Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 1º de septiembre de 2024, p. 10

Luis Ángel tenía 10 meses cuando su madre, Aurora Olivera, lo dejó en la guardería privada Centro Educativo Triunfo, ubicada en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Tres horas después, cuando fue por él, le informaron que su bebé no reaccionaba ni tenía signos vitales.

Como él, más de 100 bebés han muerto en los últimos 15 años en guarderías privadas o de instituciones como Cendi, IMSS o Issste, según un informe elaborado por padres de la Guardería ABC, que siguen exigiendo justicia por la muerte de 49 niños y niñas.

El estado de México, con 13 decesos, ocupa el primer lugar; seguido por Nuevo León, con 12; Baja California, 10; la Ciudad de México, ocho; Querétaro, siete, y Sonora y Jalisco, cinco. Les siguen San Luis Potosí, Sonora y Quintana Roo, con cuatro cada uno, y tres fallecidos en Tamaulipas, Guanajuato, Puebla, Chihuahua y Coahuila; dos en Veracruz, Zacatecas y Chiapas, y uno en Michoacán, Tabasco, Guerrero, Campeche, Coahuila, Aguascalientes, Tlaxcala y Oaxaca.

En 67 por ciento de los decesos la causa fue broncoaspiración, con 64 casos confirmados. Otros son asfixia, muerte de cuna, congestión visceral, traumatismo craneoencefálico, anoxia cerebral, reflujo, gastroenteritis, asfixia por ahorcamiento, neumonía, atropellamiento, comer carne infectada con E. coli, contusión de cráneo, edema cerebral por golpe, invalidación intestinal, choque séptico o choque neurogénico.

Y del total de decesos, 65 niñas y niños murieron en el sexenio del priísta Enrique Peña Nieto. En algunos casos se desconoce la causa, y en otros, aún sigue la investigación judicial. De los fallecidos, 52 bebés tenían hasta un año de edad.

Falta de supervisión del gobierno, negligencia y la ausencia de una regulación oficial que garantice la seguridad de la primera infancia en estos centros infantiles, ha provocado el incremento de fallecimientos, dice, en entrevista con La Jornada, Patricia Duarte, maestra, activista y madre del niño Andrés Alonso, quien murió en el incendio de la Guardería ABC.

Me duele, me parte el corazón y me causa mucha frustración e impotencia ver que niñas y niños siguen muriendo en las estancias infantiles. Pensé que a raíz de la muerte de mi hijo y sus compañeritos en la Guardería ABC el Estado mexicano iba a poner más atención en las estancias infantiles, pero lamentablemente no es así , acusa.

Primera infancia abandonada

De los 101 decesos, 73 ocurrieron en guarderías particulares con precarias condiciones de infraestructura y personal poco calificado: En la tragedia de la Guardería ABC el problema fueron las malas instalaciones y el incumplimiento de la normatividad de protección civil. Y veo que eso sigue pasando. Además, el personal que atiende a los niños no está capacitado para una contingencia o emergencia de primeros auxilios, ni tampoco tienen el material para atender un incendio .

Añade: Al personal de las estancias no les hacen un estudio sicométrico o sicológico. Contratan personal que no tiene el perfil. Y hay una falta de profesionalización de las personas que están al frente, al cuidado y desarrollo integral en estancias infantiles .

De acuerdo con el estudio, las empleadas generalmente no tienen un titulo profesional: Tampoco tienen capacitación, y lo hacen para ahorrar y pagar bajos salarios, para ahorrar y ellos ganar más dinero. Obviamente, una persona bien preparada no va a trabajar en una estancia con una paga de 8 mil pesos mensuales. Ese es el sueldo en muchas estancias y colegios privados que atienden a la primera infancia .

Lamentablemente, comenta que en el sector público el cuidado a la primera infancia deja aún mucho que desear y pide que se eliminen las guarderías subrogadas del ­IMSS, donde han sucedido crímenes como el de la Guardería ABC o el de Techo Comunitario en Ciudad Juárez, donde una maestra abusó sexualmente de 26 bebés y les tomó videos y fotos, presuntamente con fines de pornografía infantil.

Hay corrupción en el manejo de las guarderías del IMSS. Ahora sabemos que muchas de las casi mil 500 guarderías subrogadas que tenía el Seguro Social, cuando sucedió el crimen de la Guardería ABC, eran entregadas a particulares de la política por adjudicación directa, no eran por licitación. Obviamente, hay favores que se hacen entre políticos y particulares; con los mismos grupos de poder .

A 15 años de la tragedia que marcó sus vidas, señala que nada ha cambiado en la inseguridad que impera en las más de mil 200 estancias infantiles subrogadas del IMSS: El gobierno mexicano ve en los hijos e hijas de trabajadores de México un botín para lucrar, sin importarles la seguridad. Ahorran todo lo que pueden para llenarse los bolsillos.