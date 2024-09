Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Domingo 1º de septiembre de 2024, p. 9

Profesores y directores de educación básica coincidieron en que los Libros de Texto Gratuitos (LTG) para los seis grados de educación primaria del actual ciclo escolar 2024-2025 son los mismos que trabajamos en el pasado, sin ningún cambio sustancial, por lo que en las escuelas y las aulas seguiremos saturados de proyectos .

Con el inicio de clases, recordaron, se distribuyeron 14.2 millones de LTG en el país que en muchas escuelas se convierten en una guía que se sigue paso a paso, en gran medida por presiones de directores y supervisores, que aún no entienden que sólo son una herramienta más, importante, pero que requiere de modificaciones , alertó el profesor Francisco Bravo, director de la escuela primaria Leonardo Bravo.

En entrevista con La Jornada, señaló que o no nos escucharon, no hubo tiempo o no se tuvo la disposición de hacer una revisión crítica de los materiales educativos . Destacó que una de las propuestas que se incluye en los LTG es la asamblea escolar, pero se trabaja de forma superficial, sin profundidad, pese a que es una estrategia importante .