El ganadero Carlos Castañeda Gómez del Campo, escribió la misma noche del domingo el artículo: “Los Inoxos del toreo. La palabra del título no existe, pero la viví en el ruedo hoy. Un volar infinito de capotes inútiles. Capotes en la arena. La inteligencia consiste en conocer y tener la destreza de aplicar la sapiencia en la práctica. La tristeza en la plaza es ver el mal hacer. El percibir que no se tiene ni capacidad ni aptitud. Escribió Monterroso: ‘el tiempo pasa y todo vuelve’. El Dinosaurio regresa la realidad a la plaza. En una frase. Todavía sigue ahí. El mal hacer, el mal actuar, el no saber, el destruir, lo vivimos en la sombra de la plaza mal cuidada. Tres jóvenes inexpertos, acompañados de cuadrillas de bordados mal fundidos, sucumbieron ante el hacer de no saber qué hacer. Cuando el toro exigente se presenta y dice, los decidores corren, los sabios brincan y los contras no caben de contento. Gonza: no se diga más. Aprendimos contigo lo que es familia, bravura, clase y silencio. Canto ante quien entienda. Levante y puerta a quien pueda ir cantando otras canciones. Al final, el mejor sí existe. Yo lo viví contigo. El mejor ganadero de mi mundo: Gonzalo Iturbe González”.