En uno de los diálogos en WhatsApp, ella admite que el gobierno estadunidense no quería que Revolución Ciudadana ganara en las elecciones de 2023. Quieren la cabeza de RC, (refiriéndose a Rafael Correa) escribió Seño (como la llama Aleaga en los chats).

En esos días, Verónica Sarauz, esposa de Villavicencio, expuso un mensaje de la plataforma X con una acusación directa contra el ex mandatario ecuatoriano, y señaló a la misma fiscal Diana Salazar como responsable de la impunidad y la inacción en la investigación. En este contexto, se concluye que Salazar habría demorado una pesquisa acerca de narcoempresarios vinculados al ex presidente de derecha Guillermo Lasso, para perjudicar a candidatos de izquierda durante las elecciones de 2023.

Aunque meses atrás ya se habían filtrado varios de esos mensajes, ahora Intercept, de Brasil, y Drop Site News, de Estados Unidos, revelaron todos las conversaciones de texto entre la fiscal general del Ecuador, Diana Salazar, y el ex asambleísta ecuatoriano Ronny Aleaga.

Quito. Una larga investigación con más de mil 500 mensajes en la plataforma de WhatsApp exponen una estrategia de ataque a la izquierda ecuatoriana, la cual incluyó el asesinato del ex candidato presidencial de extrema derecha Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023, a 11 días de la primera vuelta electoral que ya daba por ganadora a Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana, liderado por Rafael Correa.

En los mensajes se lee que Salazar supo que un grupo criminal había sido responsable del asesinato de Villavicencio. A pesar de ello, su oficina manejó la teoría de que había sido orquestado por Correa y sus aliados. En esos mismos diálogos de texto, la fiscal ecuatoriana alega que la FBI borró información confidencial del teléfono de Villavicencio, durante la investigación del asesinato por parte de la agencia estadunidense, antes de entregar el contenido a la oficina de Salazar, a lo que la Seño se refirió como fraude procesal.

En un video de 34 minutos, el portal Grayzone, que ha seguido de cerca la investigación del crimen, también destaca que los mensajes de Salazar ahora son sujeto de una pesquisa de sus propios colegas. Además, ella afronta un juicio político por incumplimiento de funciones en la Asamblea Nacional.

Asimismo, en mayo un abogado en Florida, que representa a un hombre ecuatoriano implicado en una de las investigaciones de Salazar, denunció al Comité Judicial de la Cámara de Representantes y al Departamento de Justicia, porque los mensajes violan diversas leyes federales de Estados Unidos.

El abogado recomendó a las autoridades estadunidenses poner a Salazar en la lista negra por revelar información gravemente sensible y confidencial acerca de agencias policiacas de ese país

Hasta ayer, la Fiscalía Nacional ecuatoriana no atendió a los pedidos de respuesta sobre las referidas revelaciones.

Diálogos privados

Intercept recuerda que Salazar declaró que esta trama es un circo político , que intenta contaminar una de sus investigaciones más importantes.

En marzo, cuando Aleaga empezó a compartir los chats, Salazar dijo en X: Me mantendré concentrada en lo importante, la desesperación no tiene límite. No desviarán nuestra atención.

¿Cómo se llegó a todo esto? Aleaga proporcionó a Drop Site conversaciones intercambiadas en una plataforma de mensajes privados y anónimos que él grabó y guardó. Mientras que Drop Site y The Intercept accedieron a otros chats confidenciales provenientes de una investigación criminal separada.