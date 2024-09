▲ La meta de la OMS es inmunizar a 640 mil niños menores de 10 años para que el brote de polio no aumente ni salga de la frontera. La imagen, en Yan Junis. Foto Ap

La campaña de vacunación se produce después de que hace una semana se descubriera el primer caso de polio en 25 años en Gaza; se trata de un niño de 10 meses que quedó parcialmente paralizado por una cepa mutante del virus debido a que no fue vacunado, por causa de la guerra.

Anoche, la Oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que son falsos los informes sobre un alto el fuego en Gaza para distribuir y administrar vacunas contra la polio a los residentes, informó The Jerusalem Post.

Jerusalén. La Organización Mundial de la Salud (OMS) comenzó ayer la campaña de vacunación contra la poliomielitis en Gaza, en la localidad de Jan Yunis (centro); se prevé que la cuadrilla inmunizadora se extienda hacia el sur y al norte del enclave, no obstante que Israel anunció que para tal fin no habrá un alto el fuego.

Mientras tanto, los ataques perpetrados por el ejército israelí se mantuvieron con gran intensidad en otros puntos de la franja de Gaza, como los campamentos de refugiados de Nuseirat y Maghazi, donde al menos 16 civiles murieron el fin de semana, informaron las autoridades gazatíes.

Por su parte, Cisjordania reocupada soportó el cuarto día de ofensiva israelí. El ejército afirmó haber eliminado a 14 terroristas en 24 horas en Yenín, un bastión histórico de la resistencia palestina, donde ayer comenzaron a huir familias refugiadas en los campamentos palestinos.

Por su parte, la Organización de Naciones Unidas (ONU) denunció que el ejército de Netanyahu está ejerciendo un uso ilegal de la fuerza durante la operación desplegada sobre los territorios reocupados de Cisjordania.

La operación en curso de las fuerzas de seguridad israelíes en el campo de refugiados de Yenín y las zonas adyacentes de la ciudad ha provocado aparentemente asesinatos ilegales, inseguridad para los residentes palestinos y una enorme destrucción del campo, donde viven unos 11 mil palestinos , señaló en un comunicado.

En ese contexto, el balance de víctimas mortales desde el inicio de la embestida de Israel contra Palestina, el 7 de octubre, está por alcanzar los 40 mil 700 en Gaza y más de 600 víctimas en Cisjordania reocupada.

Por otra parte, el ejército israelí encontró seis cadáveres de rehenes en un túnel debajo de Rafah. El anuncio fue hecho por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al informar que uno de ellos corresponde a Hersh Goldberg-Polin, ciudadano israelí-estadunidense.

Estoy devastado e indignado , sostuvo Biden. He trabajado incansablemente para traer a su amado Hersh sano y salvo; ahora la noticia de su muerte me ha roto el corazón. Es tan trágica como reprensible. No nos engañemos, los dirigentes de Hamas pagarán por estos crímenes. Y seguiremos trabajando sin descanso para llegar a un acuerdo que garantice la liberación de los rehenes restantes afirmó el mandatario.

El país temblará : dolientes israelíes