Los seguidores que intentaban acceder a los tres sitios web que vendían las entradas –Ticketmaster, See Tickets y Gigsandtours– informaron de problemas que incluían mensajes de error y de que se les sacaba de la página antes de poder comprar las entradas.

Ticketmaster señaló previamente que su sitio web no había colapsado y que la cola avanzaba a medida que las personas compraban entradas.

Gigsandtours agradeció a la gente su paciencia y declaró que había habido una demanda extremadamente alta .

Al mismo tiempo, algunas entradas se volvieron a poner a la venta en sitios de reventa como Viagogo por hasta 10 mil 500 dólares.

Oasis anunció 17 actuaciones en Reino Unido e Irlanda, la primera de las cuales tendrá lugar en Cardiff en julio de 2025, seguida de noches en Manchester –donde la banda se formó en 1991–, Londres, Edimburgo y Dublín.

El grupo, cuyo álbum de debut Definitely Maybe se publicó hace 30 años, se separó en 2009 cuando el guitarrista líder y principal compositor, Noel Gallagher, dijo que no podía seguir trabajando con su hermano menor, Liam, cantante principal de la banda.

En su apogeo en la década de 1990, Oasis ejemplificó el elevado atractivo del britpop, con éxitos como Wonderwall, Live Forever y Champagne Supernova.