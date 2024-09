Helen Brown

The Independent

Periódico La Jornada

Domingo 1º de septiembre de 2024, p. 6

El punk convertido en poeta Nick Cave a menudo describe la música como sagrada . Para él, la interpretación es un acto de comunión con la audiencia. Pero Wild God, su álbum 18 con The Bad Seeds que recién estrenó este 29 de agosto, se siente más como un bautismo: una inmersión extática en las aguas caudalosas y repletas de amor y pérdida que el artista sexagenario ha experimentado desde la muerte de sus hijos Arthur Cave (15) y Jethro Lazenby (31) en 2015 y 2022, respectivamente.

A lo largo de nueve paisajes sonoros que se hinchan, se hunden y se arremolinan, la imaginería del álbum sumerge a los oyentes en los lagos y los mares de un dios nadador , antes de elevarnos para contemplar con la boca abierta las estrellas ( metáforas brillantes y triunfantes del amor ) y, a continuación, anclarnos en una tierra cálida donde el médico rural silba por la pradera y acunarnos para dormir con la suave balada de piano As the Waters Cover the Sea.

Cave ha descrito cada canción de su disco como una conversión individual –una rola se llama así– pero sin necesidad de que te adscribas a ningún tipo de fe religiosa para creer en el poder transformador del amor que es cantado aquí.

Como vocalista, Cave ha perfeccionado desde hace mucho tiempo un estilo de predicador que permite que sus historias vaguen apasionadamente por los contornos de la música. Lo usa una vez más en Song of the lake: una humilde parábola de un hombre viejo junto a la orilla, hipnotizado por la visión de una mujer que se baña en la luz dorada. Este placer pasajero lleva a Cave a aludir a su duelo al citar la canción infantil Humpty Dumpty (sobre el huevo que cayó muerto como Arthur).

La línea original dice: Todos los caballos del rey y todos los hombres del rey no pudieron unir a Humpty de nuevo , pero Cave lo abandona a medio camino: Ah, no importa, no importa . El anciano de la orilla encuentra la paz, en cambio, en lo inevitable de la mortalidad: Sabía que se disolvería si seguía [a la bañista] al lago / Pero también sabía que si permanecía en la orilla, con el tiempo se evaporaría . Un coro alza la voz detrás de él mientras nuestro héroe repite el estribillo consolador de No importa como un Amén .

Cave es muy bueno balanceando su locuacidad grandilocuente con un estilo vernáculo casual como este. Es asimismo brillante intercambiando entre la ficción y la metáfora a la cruda verdad, como en Joy, en donde gira de unas clásicas letras de blues –“Desperté esta mañana con el blues invadiendo mi cabeza”– a la brutal realidad de “Me sentí como si alguien de mi familia estuviera muerto”. El único momento flojo líricamente se produce cuando torpemente rima panties con scanty en el por lo demás encantador shuffle de O Wow O Wow (que increíble es ella).