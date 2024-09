Me saqué una espina que tenía pendiente por no subir al podio en el Mundial de Veracruz el año pasado. La verdad a mí me pesó mucho, pero siempre he dicho que todo pasa por algo y es de personas fuertes salir adelante después de haber caído , comentó el chiapaneco.

Aunque el deportista de 22 años de edad nació con un padecimiento llamado dismelia, el cual impidió la formación de su mano derecha, nunca se ha sentido discriminado.

Ni en lo deportivo ni en lo personal he sufrido alguna falta de respeto o un tratamiento distinto a los demás. Soy una persona muy segura de sí misma y eso lo proyecto al exterior , agregó el seleccionado, quien cayó en la final ante Asadbek Toshtemirov, de Uzbekistán.

Fernanda Vargas compitió en la categoría de K44 +65 kilogramos pero sucumbió en el duelo por el bronce, por lo que terminó su participación en el quinto sitio.

En las pruebas de atletismo Daniela Velasco fue descalificada en los 1,500 metros T13. Floralia Estrada Bernal, en tanto, se colocó en el séptimo lugar en la prueba de lanzamiento de disco F57, registrando su mejor marca con 29.82.

Luego de tres días de competencias, México se ubica en el sitio 37 del medallero con tres preseas de plata y tres de bronce.

Palomeque, récord mundial

La antioqueña Karen Palomeque se consagró como una de las deportistas más destacadas de Colombia al ganar la medalla de oro en la prueba de los 100 metros de atletismo T38 y establecer una marca del orbe con 12.26 segundos.