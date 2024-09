Reyes Martínez Torrijos

Domingo 1º de septiembre de 2024, p. 3

La llegada de un bebé da origen a discusiones que, bajo el manto de la ternura y la inocencia, esconden conflictos muy serios, antropológicos, sociológicos, políticos y lingüísticos , explicó el narrador de origen argentino Andrés Neuman, quien refirió que en su libro Pequeño hablante se divirtió al abordar esas importantes cuestiones en un tono entre lo poético y lo infantil .

El escritor contó a La Jornada que cuando su hijo empezó a hablar, se me juntaron tres pasiones y tres asombros: el amor por él y la atención emocional que le presto a cada detalle; mi trabajo de escritor e interés por las palabras y mi formación académica en filología y lingüística, hicieron que tuviera la sensación de que iba a asistir en casa todos los días al nacimiento de la gramática .

El título, editado por Alfaguara, será presentado hoy a las 16 horas, en el Foro sin Fronteras de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Centro de Exposiciones y Congresos UNAM). El también poeta estará acompañado por la novelista Mayra González Olvera.

“El libro es una pequeña crónica de cómo mi hijo –en realidad cualquiera de nosotros–, empieza a hablar. Me parece fascinante porque todo lo que aprendemos en los primeros años de nuestra vida, y que nos define como seres humanos y especie, todo lo decisivo y radicalmente fundacional, nacer, conocer nuestro cuerpo y seres queridos, aprender a comer, a caminar, a hablar, sucede en una etapa de la vida que está trágicamente destinada al olvido.”

Neuman (Buenos Aires, 1977) dijo que hacer este relato era un regalo de amor para su vástago, al tiempo que una oportunidad de asistir a una etapa que no recordamos: nuestro acceso al habla. “Tiene mucho que ver con la poesía, porque ésta de algún modo trata de trabajar con el asombro de cada palabra; en cada poema, cuando lo leemos en voz alta y lentamente, por ejemplo, hay una puesta en valor de cada sílaba, del ritmo, de la dificultad de la belleza de articular.

“Hay un fenómeno naturalmente poético en aprender a hablar, que es empezar a saborear cada palabra, su dificultad, sus posibilidades y, sobre todo, la sensación de tener todo el lenguaje por delante.

Me resultó muy refrescante conocer, cuidar y querer a una criatura que tenía todo el diccionario por delante y para quien el lenguaje era todavía un completo misterio que poco a poco se va develando.

El texto, continuó el también traductor, consigna el descubrimiento y uso que hace su hijo de los sustantivos mientras enfrenta el entorno como un conjunto de objetos en busca de su nombre; de la aparición de las preposiciones, cuando el pequeño “pasó semanas probando poner ‘a’ en cualquier parte, a ver qué pasaba con la frase; cuando se inicia la conciencia del adjetivo; es decir, la relación subjetiva entre tú y los objetos.

“Luego vienen los adverbios, donde se van deslizando los conceptos del tiempo y el espacio. Casi todos tienen que ver con donde estamos o cuando sucede algo (…) entonces tu cuerpo va tomando el GPS respecto del mundo a través de ellos. Hasta llegar a los verbos, que quizás es lo que más me conmovió. Siempre me dio curiosidad saber cuándo termina un bebé y empieza un niño. Una tarde tuve la sensación de que ocurrió cuando habló en pasado por primera vez. Quería decir que sabía que ya no estaba e iniciaba un diálogo con la ausencia.