Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Domingo 1º de septiembre de 2024, p. 29

Para preservar la parcela ubicada en el pueblo de San Juan Ixtayopan, Tláhuac, que heredó del bisabuelo José, quien obtuvo la tierra por su participación en la Revolución Mexicana, la familia Montero Ruiz decidió dedicarse a transformar el maíz de temporada, que siembran en 11 mil metros cuadrados dos veces al año, en pay de huitlacoche y elote.

A pesar de la creencia del abuelo Anselmo relacionada con el hecho de que las mujeres no debían entrar a la milpa, porque el elote jiloteaba , es decir, que no se llenaba con granos de maíz, ahora la cuarta y quinta generación de la familia, en la que la mayoría son mujeres, tomaron la decisión de conformar la cooperativa Transformadora de Maíz y Amaranto Ixtayopan.

Aunque desde hace tres décadas se dedican a la venta de elotes, esquites, chileatole, tlaxcales, flanes, gelatinas y pan, las hermanas Yadira y Carolina, junto con sus padres José Luis Montero y Silvia Ruiz, han innovado con la creación del pay de huitlacoche con queso.

Valeria –hija de Yadira, quien también participa en la cooperativa– vende a los conocidos doriesquites, o una mezcla con sopa instantánea, que junto con el pay de huitlacohe y de elote es lo más solicitado por los comensales de todas las edades.

Yadira recuerda que como mujeres no íbamos a la milpa porque mi abuelo tenía otras ideas en las que decía que no teníamos que ir porque la cosecha no se iba a dar, pero cuando falleció, mi papá dijo: aquí entramos todos. La familia retomó el trabajo en el campo: mis papás, hermanos y ahora hasta mis hijos .

Al atardecer, la gente toca la puerta de la casa de esta familia, en la Avenida del Maestro, en San Juan Ixtayopan, para preguntar si ya hay pan , e incluso en el pueblo se conoce el pequeño establecimiento como el pan de Yadira, cuyos productos han viajado a Chicago, en Estados Unidos, Brasil y República Dominicana, ya que todos los años los compran visitantes extranjeros.