Con la consigna No a la gentrificación , la profesora jubilada Maricela Jasso López encabezó un bazar en un inmueble de la calle Orizaba, en la colonia Roma. Puso a la venta pulseras, aretes y collares tejidos con hilaza de algodón, plantas de diferentes tamaños y bolsas elaboradas con suéteres que ya no utiliza, así como algunos muebles como un horno de microondas y cajoneras. Todo esto lo exhibió en un catálogo, con el objetivo de hacerse de recursos para pagar la renta de un departamento.

Mientras, en la colonia San Rafael se le solicitó un aval y el depósito de tres rentas.

En caso de no contar con aval, el requisito es hacer cinco depósitos y no tener mascotas.

La profesora no se amilana y asegura que tiene confianza en encontrar un sitio donde vivir los próximos 90 días, junto con su hija y nieto, a quien volvió a inscribir en una escuela de la colonia Roma.

Comentó que hace unas semanas el propietario de la vieja casona de Puebla 267 hizo que firmara una hoja en la que renunciaba a los derechos de seguir habitando el edificio, conocido como derecho de tanto, y no tener los millones que me estaba pidiendo .

Acerca de la reforma legal que establece tope a las rentas, la profesora dijo que la medida no la beneficia porque a mí no me van a subir la renta, me van a correr para rentarle a otros y por una cantidad de más del triple de lo que ella paga y por menos tiempo.

Arropada por organizaciones sociales, Jasso adelantó que en los próximos días llevará a cabo un segundo bazar en la Universidad Iberoamericana.